Digitale e nuove tecnologie, inaugurato a Sampierdarena il nuovo “Laboratorio territoriale multimediale”

È stato tagliato questa mattina, presso il centro civico di via Buranello, il nuovo “Laboratorio territoriale multimediale” che da oggi sarà aperto ai ragazzi delle scuole e alla cittadinanza. Lo spazio, infatti, sarà aperto ai singoli cittadini, alle imprese e alle associazioni del territorio.

Al suo interno sarà possibile organizzare attività didattiche rivolte principalmente all’alfabetizzazione digitale, al superamento del digital divide e ad un utilizzo più consapevole delle tecnologie. Il progetto è stato finanziato da Regione Liguria ed è stato allestito grazie alla collaborazione del Comune di Genova e del Municipio II Centro Ovest ed è dotato di visori per la realtà virtuale, di stampanti 3d e in A3 a colori, di tablet, pc e di videogame.

«L’’inaugurazione di questo centro – dice il consigliere delegato in materia di partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione Fabio Ariotti – è un evento molto importante per la delegazione di Sampierdarena e anche per la città. La possibilità di poter usufruire di spazi comuni che mettano a disposizione strumentazioni come queste è una delle armi più potenti che possiamo utilizzare per cancellare il digital divide nella popolazione e per incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie anche in frange della popolazione che altrimenti ne sarebbero escluse. La tecnologia, al giorno d’oggi, costituisce un grande mezzo per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’amministrazione, fornendo le informazioni e le conoscenze necessarie a formarsi un’opinione ponderata».

Già in questa prima fase, il nuovo laboratorio sarà animato da alcuni progetti già messi in agenda ma altri se ne aggiungeranno nei prossimi mesi. A partire subito sarà ad esempio il Progetto “Game Over – L’azzardo divora”, per il contrasto dei fenomeni azzardo-correlati nel quadro del Piano Regionale Gap per la creazione di una rete di servizi coordinati dai Ser.D di Asl 3. Accanto a questo, anche le attività rivolte alle scuole e organizzate da Scuole Digitale Liguria, con la conduzione operativa di Liguria Digitale, per porre in essere una corretta didattica digitale e azioni “Steam-Up alle ragazze”, rivolte a ridurre il gender gap e a costruire abilità e un nuovo immaginario delle donne nei confronti di scienza e tecnologia.

Sempre rivolti a docenti, formatori e studenti anche i laboratori tematici che verranno organizzati dalla Scuola di Robotica, per promuovere l’adozione della robotica educativa all’interno delle scuole della nostra regione.