Domani firma Protocollo per la diffusione delle buone pratiche e il rafforzamento dell’interscambio informativo in materia di prevenzione precoce dell’uso di sostanze stupefacenti con ministro Dadone

Domani, alle 17, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà, alla presenza del ministro per le Politiche Giovani Fabiana Dadone, la firma del Protocollo per la diffusione delle buone pratiche e il rafforzamento dell’interscambio informativo in materia di prevenzione precoce dell’uso di sostanze stupefacenti tra Comune di Genova, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Regione Liguria, Tribunale per i minorenni Genova, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Genova, Prefettura-ufficio Territoriale del Governo di Genova.

Alla firma, saranno presenti per il Comune di Genova il sindaco Marco Bucci e gli assessori alle Politiche giovanili Barbara Grosso e agli Affari legali Lorenza Rosso e per la Regione Liguria il presidente Giovanni Toti. La visita del ministro Dadone a Genova avviene in occasione della tappa del NEET Working Truck Tour, la campagna informativa itinerante del Dipartimento per le Politiche Giovanili rivolta ai NEET (Not in Education, Employment or Training - giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione).

Domani mattina, il ministro Dadone incontrerà la stampa alle 11 in piazza De Ferrari presso il Truck, prima dell’inizio della cerimonia di apertura della tappa. Da oggi pomeriggio è allestito, in piazza De Ferrari, un vero e proprio “villaggio” attorno al truck dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà (istituzionali, commerciali e del terzo settore) che sostengono l’iniziativa. Anche il Comune di Genova ha collaborato all’organizzazione degli eventi con il coinvolgimento di otto rapper (Vaz Tè, Disme, Guesan, Zero Vicious, Sayf, Effe El Nari, Helmi Sa7bi, Vago) che faranno un concerto in piazza de Ferrari oggi tra le 18 e le 20.