Domenica 2 luglio arriva la Genova Dance Parade: dalle 18 una maratona di balli e divertimento per tutti

Tutto pronto per la Genova Dance Parade Powered by ENI, la grande serata (e sfilata) gratuita di balli e divertimento che, a partire dal tardo pomeriggio di domenica 2 luglio, concluderà Genova a Vele Spiegate, la rassegna di eventi musicali che hanno accompagnato The Ocean Race Genova The Grand Finale.

La regata internazionale ospitata al Waterfront di Levante è stata affiancata in questi giorni da un ricchissimo cartellone di concerti che hanno animato piazza della Vittoria. gIANMARIA, Dardust, I Cugini di Campagna, U Boot 70, Paola&Chiara, Dj From Mars, Merk & Kremont e Dj Robbi Rocca sono gli artisti che hanno regalato entusiasmo ed emozioni a un vasto pubblico composto da genovesi e turisti.

«Genova in questi giorni ha respirato un’incredibile atmosfera di festa grazie a The Ocean Race e ai tanti eventi musicali a cui abbiamo lavorato per portare in città artisti di fama nazionale e internazionale – spiega la consigliera comunale delegata ai Grandi Eventi Federica Cavalleri – Genova a Vele Spiegate è stata un grande successo di pubblico e siamo sicuri che, tra il Tezenis Summer Festival di questa sera e la Genova Dance Parade di domenica, andremo a registrare numeri ancora più lusinghieri. In particolare, la Genova Dance Parade sarà una straordinaria festa itinerante. Invitiamo a partecipare i genovesi e i turisti a questa autentica “maratona” musicale che ci farà sfilare e ballare per le vie della nostra bellissima città».

TEZENIS SUMMER FESTIVAL

Venerdì 30 giugno, in piazza della Vittoria, arriva la tappa conclusiva del Tezenis Summer Festival, la kermesse di artisti firmata Radio 105 a ingresso gratuito. Sul palco saliranno Achille Lauro, Alfa, Elettra Lamborghini, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Mara Sattei, Rovazzi, The Kolors e molte altre star della musica italiana, per un “concertone” che va ad arricchire il fitto calendario dell’estate genovese 2023.

GENOVA DANCE PARADE

Domenica 2 luglio, per la chiusura ufficiale di The Ocean Race Genova The Grand Finale, la città sarà teatro della Genova Dance Parade, uno spettacolo mobile per le vie cittadine.

Dalle ore 18, con partenza da piazzale Kennedy, una parata di 11 discoteche itineranti organizzate da Error 808, Mantra Club, Estoril Beach Club, Lyra, Non Benissimo, Wonderland, State of Sunset, Duplè, Rebel, Caos by Diskotic e Palace Fest, percorreranno il centro di Genova proponendo musica di ogni tipo, dalla tecno-underground al reggaeton, sul modello della “Street Parade” di Zurigo, la più grande “festa tecno” del mondo.

I carri percorreranno via Brigate Partigiane, via Cadorna, viale XX Settembre e via Fieschi per poi passare in piazza Dante, piazza De Ferrari, risalire in via XX Settembre e terminare la parata, intorno alle 22.30, in piazza della Vittoria. Qui si esibiranno alcuni dj di fama internazionale come il duo Pan-Pot (una delle collaborazioni più significative a livello mondiale nell'ambito della musica techno), Matthias Tanzmann (tra i disc-jockey più richiesti del panorama europeo grazie a performance strabilianti nei club di tutta la Germania) e Davide Squillace (uno dei punti di riferimento della scena dance partenopea), ma anche Dj Valentino (fondatore del marchio Mantra Club), Menny e Fav, un miliardo di streams a livello globale.

L’accesso all’area della sfilata e in piazza della Vittoria è gratuito.

Genova Dance Parade è un evento di musica elettronica con l'obiettivo di portare, anche all'ombra della Lanterna, una manifestazione dal respiro internazionale e attuale dove divertimento, esibizioni e festa incontrano il tema dell'ambiente e della sostenibilità. Genova Dance Parade, infatti, segue il modello realizzativo di alcune delle manifestazioni più importanti ed iconiche d'Europa che attraverso un modello virtuoso hanno saputo coniugare territorio, città e musica coinvolgendo un target variegatissimo di persone: grandi e piccoli, giovani e famiglie.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Domenica 2 luglio, in occasione della Genova Dance Parade, la viabilità cittadina sarà così modificata.

Dalle ore 17:00 e fino a cessate esigenze divieto di transito in:

- Viale Brigate Partigiane (carreggiata di levante)

- Viale Brigata Bisagno (carreggiata di levante)

- Via Cadorna (entrambe le direzioni)

- Via Fiume (tratto compreso tra via Colombo e via Cadorna)

- Viale Brigata Liguria (tratto compreso tra via Ippolito d’Aste e via Cadorna)

- Via Malta (tratto compreso tra via Granello e viale Brigata Liguria)

- Via dei Pescatori (tratto in uscita sulla rotatoria 9 Novembre 1989)

- Via XX Settembre

- Piazza De Ferrari

- Via Dante - Piazza Dante - Via Fieschi (tratto compreso tra Piazza Dante e via XX Settembre)

- Via Ceccardi

- Via Morcento

- Via Carducci

- Via Foscolo

- Via Galata (tratto compreso tra Via XX Settembre e Piazza Colombo)

Ripristino del doppio senso di circolazione in:

- Via Brigate di Fanteria

- Via della Consolazione (tratto compreso tra via XX Settembre e Via Colombo)

- Via Colombo (tratto compreso tra Via della Consolazione e Piazza Colombo)

- Via Vernazza (tratto compreso tra Largo delle Fucine e Via XII Ottobre)

Inoltre:

- In Via dei Pescatori, nel tratto tra il pilone n° 196 della Sopraelevata e Viale Brigate Partigiane, ripristino del doppio senso di circolazione in regime di senso unico alternato con precedenza ai veicoli diretti verso ponente

- In Viale Brigate Partigiane, carreggiata di ponente, nel tratto compreso tra Via dei Pescatori e Via Brigata di Fanteria, ripristino del doppio senso di circolazione: la separazione dei flussi veicolari sarà assicurata dalla posa di coni spartitraffico

- In Piazza della Vittoria, inversione del senso di marcia nel primo voltino a mare

- In Piazza Verdi, sospensione del divieto di transito per i veicoli diretti a ponente

Dalle ore 07:00 e fino a cessate esigenze, divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti in:

- Viale Brigate Partigiane, carreggiata di levante, ambo i lati

- Viale Brigata Bisagno, carreggiata di levante

- Via Dante, lato monte

- Piazza Dante, lato monte

- Via Fieschi, entrambi i lati (tratto compreso tra Piazza Dante e Via XX Settembre)