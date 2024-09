Domenica 29 settembre, al mercato di corso Sardegna, "Supereroi sul Ring" a favore del Gaslini

Superman vs Batman, Thor vs Hulk, Spiderman vs Capitan America, Thanos vs Deadpol, Wonder Woman vs Harley Quinn: sfide al cardiopalma tra pugili travestiti da Supereroi pronti a dare spettacolo per aiutare l’Istituto Giannina Gaslini.

Domani, domenica 29 settembre, a partire dalle ore 16.00, il Mercato di Corso Sardegna diventa teatro di “Supereroi sul Ring”, un evento speciale, tra sport e solidarietà, organizzato in collaborazione dalla FPI Liguria – Asd Thunder Boxing Genova e Asd Rossetto Boxe.

Una manifestazione di pugilato dilettantistico con incontri tra pugili dilettanti delle due palestre organizzatrici ed emozionanti incontri di pugili/Supereroi. Divertimento assicurato per grandi e piccoli che potranno assistere a un grande spettacolo sotto la supervisione di Goku, in veste di arbitro, che decreterà il vincitore.

Ma a trionfare sarà soprattutto la solidarietà. Infatti, i fondi raccolti a margine dell’evento andranno a finanziare il progetto “Progetto Accoglienza: case nuove e famiglie in difficoltà” pensato per le diverse tipologie di utenza dell’Istituto Giannina Gaslini: piccoli pazienti, famiglie, operatori, studenti e visitatori, per soddisfare le loro differenti esigenze di informazione, accompagnamento, assistenza sociale e sociosanitaria, multiculturale agli stranieri, religiosa multiconfessionale, di alloggio etc.

Maggiori info sul progetto

«Dopo il successo della Genova Boxing Night che ha assegnato il titolo italiano dei pesi supermedi, un nuovo appuntamento firmato FPI Liguria, “Supereroi sul Ring”, arricchisce il palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Questa volta a sfidarsi dei pugili davvero speciali pronti a regalare uno spettacolo unico e sostenere il Progetto Accoglienza dell’Ospedale Gaslini. Sport e solidarietà si incontrano per una manifestazione che, sono sicura, saprà coinvolgere tantissime persone – afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova – Faccio i complimenti alla presidente Consuelo Dessena per la recente riconferma alla guida del comitato regionale. Un riconoscimento dell’impegno e della passione messa in campo insieme alle realtà del nostro territorio, per un movimento virtuoso ed in continua crescita».

«Questo evento non è solo una bellissima manifestazione sportiva ma è anche e soprattutto un momento di grande solidarietà verso l’Istituto Giannina Gaslini tramite Gaslininsieme. Noi lotteremo sempre insieme ai piccoli guerrieri del Gaslini che dimostrano tutti i giorni un incredibile forza e determinazione», commenta il presidente del Municipio III Val Bisagno, mentre il consigliere delegato allo Sport aggiunge: «Siamo molto contenti di ospitare nella rinnovata struttura dell’Ex Mercato di Corso Sardegna questa bellissima manifestazione sportiva: ringraziamo a tal proposito anche chi gestisce l’area per la disponibilità e la collaborazione che ha sempre verso di noi».

«L’iniziativa nasce con l’intenzione di sostenere l’Istituto Giannina Gaslini, tramite Gaslininsieme. Nello specifico daremo il nostro sostegno al “Progetto Accoglienza: case nuove e famiglie in difficoltà” – spiega la presidente di FPI Liguria Consuelo Dessena – Sin dalla sua fondazione, l’Istituto Gaslini ha creduto nei valori dell'accoglienza e della presa in carico dei bambini e delle loro famiglie come presupposto per offrire loro la migliore assistenza: “accogliere” prima di “curare” è stata la filosofia che ha ispirato tutti i professionisti e i dipendenti dell’Istituto, nella consapevolezza che “il prendersi cura moltiplica gli effetti delle cure”».

«Si tratta – continua la presidente Dessena – di un nuovo sistema di accoglienza multidimensionale, pensato per le diverse tipologie di utenza, pazienti, famiglie, operatori attraverso supporto fisico, relazionale, logistico e spirituale. Ci teniamo da subito a ringraziare Alessandro Battaglio, direttore del Mercato di Corso Sardegna per l’importante contributo all’evento; il Comune di Genova per il patrocinio; il presidente e il consigliere delegato allo Sport del Municipio III Bassa Val Bisagno; il presidente FPI Flavio D’Ambrosi e la responsabile comunicazione e marketing FPI Michela Pellegrini per aver da subito creduto nel progetto e il vicepresidente nonché Ambassador dell’Istituto Giannina Gaslini Silvia Salis. Un ringraziamento speciale va anche a Regione Liguria, al Convention Bureau Genova (CBG), ad Alessandro Trucchi di Magic Games Party e Immagine Danza di Viviana Pozzolo per aver contribuito all’iniziativa».

L’evento sarà visibile anche all’interno dei reparti dell’Istituto Giannina Gaslini grazie alla diretta sul canale Youtube FPI Liguria, realizzata dai responsabili comunicazione FPI Liguria, Andrea e Tommaso.

Sarà possibile fare una foto con i Supereroi: inoltre, alle persone che parteciperanno alla raccolta fondi con una donazione libera, sarà offerto un piccolo omaggio in ricordo dell’evento.