Eventi, un week end nel Medioevo, tra storia, celebrazioni colombiane e regata delle Repubbliche Marinare

Sarà un week end particolarmente ricco di eventi a tema medievale, quello che Genova si prepara a vivere da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Numerose le iniziative che, il 12 ottobre, celebrano la figura di Cristoforo Colombo a Palazzo Ducale e nel centro storico, mentre il giorno seguente Prà ospita la tradizionale regata delle Repubbliche marinare, anticipata al sabato dal corteo storico nel centro cittadino.

A partire da venerdì 11 IANUA renderà protagonista la Genova medievale con una serie di visite guidate dai divulgatori scientifici, che per tre giornate accompagneranno il pubblico alla scoperta dei siti più rilevanti del centro storico, seguendo la suddivisione tra castrum, civitas e burgus: palazzi, strutture murarie, abbazie, chiese, torri, monumenti ancora perfettamente leggibili e altri da riconoscere e riscoprire. Non mancherà uno sguardo al Medioevo immaginato, quello ricostruito e sognato fra Otto e Novecento.

È possibile prenotarsi al link https://ianua.happyticket.it/ Ancora posti disponibili per alcune location, come: Museo della Cultura contadina, S. Bartolomeo della Certosa, Chiesa di S.M. della Cella, Santuario S. M. del Monte, Chiesa di S. Siro di Struppa

IANUA è l’evento di punta di un programma di iniziative culturali che per tutto l’anno hanno accompagnato il pubblico nel riscoprire la storia straordinaria della nostra città. Questa prima edizione si concentrerà sulla relazione tra la città e il mare, è quindi prevista l’apertura straordinaria del Palazzo del Mare, Palazzo San Giorgio, cuore pulsante della vita economica e commerciale della Genova medievale. Inoltre, si racconterà la struttura sociale ed economica della Genova del tempo, evidenziando il ruolo delle grandi famiglie che hanno determinato l’aspetto della città antica.

«L’anno del Medioevo è stato l’opportunità per porre l’attenzione sul Museo di S. Agostino, del quale abbiamo riaperto un’area nello scorso mese di maggio – ha commentato il vicesindaco di Genova – Nell’arco di due anni, riusciremo a traguardare la riapertura completa di questo straordinario complesso, una delle parti più antiche del nostro centro storico».

«Sarà un week end straordinario per la nostra città – afferma l’assessore a Turismo e Sport del Comune di Genova – I genovesi e i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a tantissimi appuntamenti che li porteranno a scoprire la storia medievale della nostra città e non solo. Il Galeone Bianco di Genova è pronto a “scendere in acqua” per la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Una gara che, oltre al valore sportivo, racchiude in sé cultura e tradizione della nostra città».

«Siamo entusiasti di annunciare un week end dedicato alla nostra storia medievale, ricco di eventi che celebrano l'identità e la storia unica di Genova – spiega la consigliera delegata ai Grandi eventi del Comune di Genova – Sarà possibile immergersi nel vivo della nostra storia grazie a IANUA, che ci guiderà nel cuore pulsante della Genova medievale. Inoltre, celebreremo la figura di Colombo con iniziative a Palazzo Ducale e nel centro storico e il fascino delle Repubbliche marinare prenderà vita a Prà».

«IANUA segna il consolidarsi di un metodo di divulgazione virtuosa, capace di unire rigore scientifico e coinvolgimento del pubblico – dichiara Antonio Musarra, curatore scientifico di IANUA Genova nel Medioevo - Un modello, applicato non solo al centro storico cittadino: sarà la grande Genova a essere protagonista. Un modello che ha dimostrato d’avere tutte le carte in regola per espandersi nell’intera penisola. A fornire quel valore aggiunto capace di fare la differenza sono le divulgatrici e i divulgatori, giovani specialisti, selezionati su bando nazionale, chiamati a democratizzare le proprie conoscenze rendendo la storia, la storia dell’arte, l’archeologia accessibili, vive e appassionanti. È il loro lavoro a far "funzionare la macchina”, consentendo di rafforzare l’identità culturale del territorio tramite una valorizzazione sostenibile del patrimonio. Il Medioevo è un banco di prova. È la dimostrazione che il "modello Rolli”, che a Genova è nato, è cresciuto e ha raggiunto, ormai, la sua maturità, può applicarsi ad altri contesti, a partire da un’epoca notoria per la sua complessità. L’anno che stiamo vivendo ha permesso di penetrarne le maglie; e ciò, grazie all’impegno dei molti enti culturali cittadini, impegnatisi in una sinergia senza precedenti. IANUA coronerà il percorso con qualcosa di mai visto prima».

In concomitanza con IANUA, venerdì 11 ottobre e sabato 12 ottobre torna l’appuntamento con la Grande Opera a Palazzo. Si inizia con Rigoletto di Giuseppe Verdi, venerdì alle 17 a Palazzo Tursi, mentre Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, andrà in scena il giorno seguente a Palazzo Angelo Giovanni Spinola, stesso orario.

Prenotazioni da lunedì 7 ottobre al link https://ianua.happyticket.it/

SPONSOR

GECOM - main sponsor

IREN e COOP LIGURIA - sponsor istituzionale del Comune di Genova

Casa di Cura Villa Montallegro - sponsor