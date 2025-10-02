Festa dei Nonni e dei Bambini, Genova ha celebrato il dialogo tra generazioni

Stamattina in largo Pertini si è svolta la XXI edizione della Festa dei Nonni e dei Bambini patrocinata dal Comune di Genova ed organizzata dal Comitato regionale e provinciale per l’UNICEF in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia e 50&Più Confcommercio.

La manifestazione ha offerto un’occasione di incontro e di dialogo tra scuole, famiglie e istituzioni, ponendo al centro il valore della relazione tra generazioni e l’importanza di costruire comunità inclusive e solidali. Hanno partecipato le scuole dell’infanzia e primarie della città: bambine e bambini hanno preparato elaborati sul tema del rapporto tra nonni e nipoti, successivamente raccolti in una mostra visitabile sino a venerdì 10 ottobre presso l’Agenzia per la Famiglia a Palazzo Tursi.

La mattinata è stata arricchita da momenti di condivisione che hanno favorito il confronto e la riflessione sul valore delle relazioni familiari, evidenziando come il legame tra generazioni possa diventare una risorsa preziosa per il tessuto sociale.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale è intervenuta l’assessora a Terza età, Famiglie e Disabilità, Cristina Lodi: «Abbiamo sostenuto con convinzione questa iniziativa che, sin dalla sua prima edizione, sa mettere in luce la ricchezza del legame tra nonni e nipoti, un rapporto che custodisce memoria, affetto e saggezza e che rappresenta una straordinaria risorsa di crescita reciproca. In un tempo in cui le relazioni familiari possono essere messe alla prova da ritmi di vita complessi, abbiamo voluto ribadire quanto sia fondamentale creare spazi di incontro e ascolto reciproco. Il dialogo tra generazioni non è soltanto una tradizione da preservare, ma anche una leva per il futuro perché consente di trasmettere valori, rafforzare l’identità delle comunità e promuovere inclusione sociale. Questa festa ha dimostrato come Genova sappia riconoscere e valorizzare i suoi legami più autentici, ponendo le persone e le relazioni al centro della vita cittadina».

Le iniziative proseguiranno domenica 5 ottobre in piazza Matteotti dalle 10 alle 18 con l’evento “Nonno Ascoltami! – La Prevenzione in Piazza”, campagna di Onlus UditoItalia sostenuta dall’Oms e dal Ministero della Salute alla quale contribuiscono medici specialisti, professionisti sanitari e volontari per una giornata a disposizione dei cittadini, per poi concludersi mercoledì 8 ottobre alle 15 presso la Biblioteca Universitaria di via Balbi 40 con la “Festa dei Nonni e delle Nonne”, patrocinata dal Comune di Genova e curata da Auser Liguria e Genova.