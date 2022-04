Festa della Bandiera: sabato 23 aprile a Palazzo Ducale si celebra San Giorgio

Genova si prepara a celebrare, per il quarto anno, la Festa della Bandiera, nel giorno di San Giorgio, sabato 23 aprile. Un ritorno in presenza, aperto alla cittadinanza, dopo due anni di limitazioni dovute alla pandemia.

«La Festa della Bandiera è un modo per celebrare il nostro essere genovesi – spiega il sindaco Marco Bucci – La croce di San Giorgio è un simbolo di unità, di identità e di coesione, un modo per ricordare a tutti che siamo una grande comunità pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, il 23 aprile sarà una grande festa per la nostra città. Genova si colorerà di bianco e rosso grazie ai vessilli che sventoleranno in ogni quartiere. Invito i genovesi a partecipare ai tantissimi eventi che ci saranno in città e ad esporre con orgoglio le proprie bandiere dai terrazzi e dalle finestre, per ricordare la storia millenaria della nostra comunità e per lanciare un chiaro messaggio: siamo pronti alle sfide del futuro».

«Una grande festa in piazza per celebrare la primavera e la ripartenza di Genova e della Liguria – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti –, una festa che coincide con l’avvio di una manifestazione di straordinaria importanza e attrattività come Euroflora, a cui è dedicato lo spettacolo di luci, musica e fuochi d’artificio che andrà in scena nella serata di sabato 23 aprile. Intanto la nostra regione, in attesa del lungo weekend primaverile del 25 aprile, si prepara a vivere un fine settimana pasquale a livello pre Covid, che si preannuncia di grande successo per il turismo, a Genova come nelle Riviere: le prime proiezioni sono decisamente incoraggianti per un settore che, dopo due anni complessi, è pronto a decollare definitivamente e a replicare i numeri da record della scorsa estate».

Venerdì 22 aprile, alle 18, sarà srotolata dalla facciata di Regione Liguria la grande Bandiera di San Giorgio, mentre già dalla mattina sarà diffuso sui canali social ufficiali del Comune di Genova il video realizzato dai fratelli Andrea e Carlo Parodi sulla bandiera di San Giorgio.

Sabato 23, il cuore delle celebrazioni sarà, come nella prima edizione del 2019, Palazzo Ducale dove si terrà, dalle 15.45, la cerimonia alla presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e delle massime autorità locali. Ospite d’onore della giornata sarà SAS Principe Alberto di Monaco che scoprirà la targa ricordo nella sala del Minor Consiglio e a cui sarà conferita la cittadinanza onoraria, suggellando l’antico legame tra Genova e Monaco.

«Quest’anno la Festa della Bandiera torna finalmente a essere una vera festa per la città, dopo due anni di restrizioni – spiega l’assessore ai Grandi Eventi del Comune di Genova Paola Bordilli – una giornata con tantissima animazione in centro città, tra la tradizione rappresentata da sbandieratori e bande, lo spettacolo del pattinaggio e l’intrattenimento in piazza. Non solo il centro sarà protagonista: nelle delegazioni porteremo le bandiere di San Giorgio e invitiamo tutti i genovesi a esporle, fotografare il proprio balcone e partecipare così al contest per l’esposizione più bella. Un concorso che coinvolgerà anche i commercianti che saranno premiati per le vetrine con gli allestimenti che più evocano lo spirito della festa, che identifica la nostra comunità, il cuore e la tenacia dei genovesi. A incoronare di bellezza la giornata sarà l’apertura al pubblico di Euroflora, un evento attesissimo a livello internazionale che porterà visitatori e genovesi a immergersi in un mare di natura, finalmente insieme».

Per partecipare alla cerimonia a Palazzo Ducale, da questo pomeriggio alle 16, sarà possibile prenotare su Eventbrite, fino a esaurimento posti.