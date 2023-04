Festa della Bandiera: tutto esaurito a Palazzo Ducale per la cerimonia e festa in piazza De Ferrari tra i colori di Genova

Daniela Anselmi

Genovese, avvocato amministrativista, ha fondato nel 1990 l’Associazione ARCA (Associazione per la rinascita del centro antico) contribuendo al recupero e riqualificazione di alcune zone del Centro Storico di Genova. È presidente degli “Avvocati Amministrativisti Liguri” e vicepresidente dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti. È vicepresidente della Fondazione Pallavicino ed in questo suo ruolo ha seguito diversi progetti volti alla valorizzazione ed alla fruizione del Palazzo Interiano Pallavicino da parte della comunità genovese. È presidente di AIDDA Liguria, l’Associazione di donne imprenditrici liguri; past president del Club Rotary Golfo Paradiso e membro di diverse commissioni del Distretto Rotary 2032, è stata insignita del titolo di Major Donor. Recentemente ha organizzato, insieme al Teatro Nazionale, il convegno “La cultura che crea economia”, dedicato al tema del mecenatismo diffuso, con diversi autorevoli relatori, che ha riportato uno straordinario successo di pubblico e di critica.

Alberto Calcagno

Amministratore delegato di Fastweb. Entra in Fastweb nel 2000, nella fase di start-up, con il ruolo di responsabile della Pianificazione strategica. In seguito ricopre diversi ruoli: dal 2005 al 2007 è Chief Financial Officer con la responsabilità dell’Amministrazione, Finanza e Controllo di Fastweb, e dal 2007 al novembre 2010 è Chief Operating Officer, responsabile del raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso il coordinamento di tutte le funzioni. Nato nel 1972, Calcagno si laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano e, prima di entrare in Fastweb, lavora presso banche di investimento internazionali quali Salomon Brothers e Donaldson, Lufkin & Jenrette dove si specializza nel settore fusioni e acquisizioni di società operanti nel mondo delle telecomunicazioni.

Sara Ciampi

Nata a Genova, città dove risiede ed opera in qualità di scrittrice tradizionalista e di critica letteraria dal forte spirito patriottico e dove coltiva la sua passione per la scienza. Ha vinto oltre 500 premi nazionali ed internazionali. Le è stata altresì conferita l’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ė stata inserita tra gli scrittori contemporanei nel piano di studi dell’Università di Genova alla facoltà di Lettere Moderne.

Gianaurelio Cuniberti

Esperto di nanotecnologie riconosciuto a livello internazionale, con oltre 450 pubblicazioni scientifiche e numerosi brevetti al suo attivo. Ha guidato con successo reti di ricerca internazionali, ispirato e sviluppato start-ups. Quando gli si chiede del suo eccezionale record accademico e dei numerosi riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo, risponde con umiltà ed orgoglio di radici: "Le mie radici sono a Genova e il DNA delle mie ali è tutto genovese". Una testimonianza della sua profonda gratitudine e del suo legame con la sua città d'origine.

Luigi Ferraris

Legnanese di nascita, ma genovese di adozione, è grazie al lavoro del padre, maresciallo dei Carabinieri, che approda per la prima volta in Liguria. Da subito avverte un indissolubile legame con la regione di adozione, dove i paesaggi montani, a lui tanto cari, si diradano fino a mescolarsi con il mare. Ha fatto di Genova la città dei suoi studi universitari in Economia e Commercio e proprio da qui ha spiccato il volo verso una brillante carriera. Uomo oggi alla guida del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha in passato ricoperto importanti ruoli manageriali soprattutto nel settore energetico.

Angelo Gnecco

Nato e vive a Genova. In gioventù ha praticato con buoni risultati attività agonistica nel ciclismo. In seguito, ha organizzato manifestazioni sportive e attualmente si dedica alla pittura creando un originale stile ormai conosciuto in tutto il mondo: “Case di Genova e della Liguria”. Ha realizzato tre Fiat 500 e una Bianchina, le “macchine con le casette” immortalate dai turisti che visitano Genova.

Leonardo Grosso

Avvocato ed ex calciatore professionista. Ha saputo affiancare egregiamente l’attività sportiva agli studi: mentre vestiva le maglie di Genoa, Perugia, Spal e Modena, disputando oltre 350 partite tra Serie A e Serie B, si laureava con 110 e lode con medaglia all’Università di Genova. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Genova dal 1978, dopo il ritiro dal calcio giocato ha avviato una brillante carriera dirigenziale, ricoprendo importanti incarichi nelle federazioni sportive nazionali (AIC e FIGC) e internazionali (FIFPRO e FIFA). Si è distinto per la sua cinquantennale attività sindacale a sostegno dei diritti di atleti e allenatori professionisti. Attualmente è Presidente del Fondo di Accantonamento delle Indennità di Fine Carriera per i Giocatori e gli Allenatori di Calcio e membro del Trust FIFPRO.

Riccardo Iovino

Nato il 6 febbraio 1965 a Genova, Riccardo Iovino, in giovane età intraprende diversi percorsi, attraversando varie fasi che si sono rivelate poi i semi coltivati, insieme alla sua ambizione, per compiere il grande sogno. Dopo una serie di esperienze che lo hanno portato ad approfondire e sviluppare il suo naturale talento di leader di gruppi di lavoro e lo hanno portato a lavorare anche all’estero come responsabile dell’export per un’azienda del settore ittico, tornato in Italia decide di unire le sue abilità di skipper a quelle di commerciale, facendo partire così il suo sogno, fondare e ideare, così nel 1994 EdiliziAcrobatica. Riccardo Iovino è, a oggi, amministratore delegato della società.

Alessandra Lancellotti

Appassionata dei risultati più importanti di medicina, psicologia, arte e impresa, nel 1990 fonda GENOVA Magazine per offrire contributo di eccellenza a Genova. Come psicologo fa della comunicazione il mezzo più efficace, per la cura e la formazione, all’IST di Genova. Chiamata in aziende e pmi, lavora come coach e consulente d’impresa. Presidente di “Donne in carriera Europa” collega le d’imprese italiane” rosa” con l’Europa. Chiamata in Rai e su Sky per i talenti, ne segue le carriere come coach. Scrive di psyche e arte e dopo “Cambiamente” dà voce a “Mille volti, mille voci” dopo la tragedia del Morandi. Suo il progetto “Una vela per la vita” per i disabili e il progetto “Genova nel mondo” per unire cultura, impresa e visibilità d’immagine della nostra città nel mondo.

Daniele Musso

Daniele Musso promuove la cucina e la cultura genovese in Argentina con il suo ristorante "Nonna Bertina", riferimento gastronomico nella provincia di Cordoba. Dopo una ventennale carriera come ingegnere civile in Italia e all'estero, lavorando per prestigiose imprese pubbliche e private, ha realizzato il sogno della sua vita aprendo, insieme alla moglie Zulma, il ristorante dedicato a sua madre Albertina Inalte situato nella località turistica di Santa Rosa de Calamuchita. Le specialità genovesi, insieme all'allestimento e all'atmosfera del locale, hanno dato in pochi anni notorietà e riconoscimenti al ristorante e a Daniele, quale chef del locale, da parte dei media locali e nazionali argentini oltre che del Consolato Generale d’Italia a Cordoba

Mario Napoli

Mario Napoli, tra i fondatori di SATURA, di cui è tuttora presidente, si dedica alla promozione e divulgazione culturale. Nella sua trentennale esperienza nel campo dell'arte, ha organizzato oltre 800 esposizioni, promuovendo molti degli artisti genovesi all'estero, dagli Stati Uniti con la mostra Genova meets Easton all’Art Festival di Shanghai e alla partecipazione a un evento presso il Chiostro dei Frari in concomitanza con la 56^ Biennale di Venezia. Ha inoltre attivato collaborazioni artistiche con Francia, Germania, Romania, Cina e Iran. Dal 2015 cura e organizza la Biennale di Genova, che promuove l'immagine della città e richiama artisti da tutto il mondo.

Valeria Oliveri

Valeria Oliveri è nata a Genova. Si forma professionalmente all’interno della redazione de Il Secolo XIX come speaker di Radio 19. Per anni collabora con diverse realtà del mondo multimediale e della comunicazione ligure e genovese nelle vesti di autrice e conduttrice televisiva. Tra il 2012 e il 2014 è analista televisiva nel programma “Tv Talk” su Rai 3 e Rai Educational. Nel 2015 arriva al panorama nazionale come speaker di Radio 105, dove tutt’oggi lavora. Da sempre vicina alle tematiche femminili, dal 2019 porta avanti il progetto “BomberGirl: il calcio raccontato dalle ragazze”, ponendo l’attenzione sulle storie delle giovani calciatrici e sul mondo dello sport, vissuto dalla parte delle donne.

Claudio Pozzani

Claudio Pozzani, nato a Genova nel 1961, dedica da sempre la sua vita alla parola, sia come poeta, scrittore e performer, che come ideatore e direttore del Festival Internazionale di Poesia di Genova "Parole spalancate". La sua carriera letteraria si svolge da oltre 30 anni soprattutto all'estero, con i suoi libri di poesia tradotti in oltre 10 lingue e con centinaia di spettacoli in tutto il mondo, durante i quali non cessa mai di promuovere la sua amata città.

Silvia Salis

Silvia Salis Olimpica di Atletica Leggera, prima donna nella storia del Comitato Olimpico Italiano a essere nominata Vice Presidente Vicario a 35 anni nel 2021, Autrice di “La Bambina più Forte del Mondo” pluristampato, racconto per bambini i cui profitti verranno devoluti all’Ospedale Gaslini di Genova. Le è stata appena conferita la prestigiosa onorificenza di “Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

Luciano Serra

Luciano Serra, laureato ingegnere nel 1972 a Genova, inizia come project manager su una diga in Arabia Saudita, avviando una lunga carriera nel campo dell’ingegneria delle infrastrutture, con particolare riferimento alle dighe, ben 112 ad oggi. Advisor delle Nazioni Unite, in Iraq, Afghanistan, Libia. Già docente ad Urbino a Scienze Ambientali sull’impatto delle grandi opere. Membro di Itcold (Comitato Grandi Dighe) e di gruppi di ricerca internazionali.

Riccardo Simoneschi

Riccardo Simoneschi è stato campione mondiale, europeo e nazionale di vela, membro e presidente del comitato tecnico della Federazione Mondiale di Vela per oltre 25 anni, già direttore sportivo dello Yachting Club Italiano, organizzatore di eventi sportivi a livello internazionale, si è occupato dello sport marketing di AUDI, presidente internazionale di alcune delle più prestigiose classi veliche mondiali, collabora con il ministero della difesa ed ha portato a Genova eventi di livello mondiale così come con i successi sportivi ha portato il nome di Genova nel Mondo.



Eugenio Zuccarelli

Eugenio Zuccarelli è un esperto di Intelligenza Artificiale, al momento localizzato a New York, dove lavora come dirigente presso CVS Health, l'azienda sanitaria numero 1 al mondo. Nonostante la sua attuale residenza a New York, Eugenio non ha mai dimenticato le sue radici genovesi che vanno indietro di secoli. Eugenio ha infatti iniziato i suoi studi all'Università di Genova per poi specializzarsi all'Imperial College, al MIT e Harvard.