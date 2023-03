Firmato il protocollo tra Comune e Lions per 'Campioni si diventa'

Si rinnova il patto di collaborazione che nel 2019 ha avviato il progetto Campioni si diventa, nato dalla collaborazione tra il comitato cittadinanza attiva del distretto Lions 108 iA2 e il Municipio Levante, e progressivamente esteso ad altri territori cittadini.

Oggi pomeriggio, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, l’assessore ai Servizi sociali Lorenza Rosso, i 9 Lions Club cittadini, coordinati dall’officer distrettuale Laura Gaggero, e tutti gli altri soggetti coinvolti hanno siglato il protocollo per confermare questa importante esperienza.

Il progetto, grazie al sostegno economico di Iren, di 30 associazioni sportive cittadine e di una scuola di teatro ha garantito l’accesso gratuito ad una attività sportiva strutturata a circa 250 ragazzi genovesi seguiti dai servizi sociali del Comune, mentre il centro diagnostico terapeutico Il Baluardo ha assicurato a tutti la gratuità delle visite medico-sportive.

«Un’iniziativa di grande importanza, che ha garantito un impatto positivo sui cittadini più giovani e in situazione di fragilità – ha commentato l’assessore Lorenza Rosso – Come Comune intendiamo portare avanti e consolidare questo progetto, che speriamo possa allargarsi nel prossimo triennio anche grazie all’impegno dei nostri ambiti territoriali sociali, che fin dall’inizio hanno dato un importante contributo».

«Essenziale per lo sviluppo del progetto, è stata la capacità dei Lions di coinvolgere numerose associazioni sportive che hanno accolto e continueranno ad accogliere i minori – ha spiegato Laura Gaggero, officer distrettuale cittadinanza attiva Lions del distretto Lions 108iA2 - Oltre all’accesso alle attività sportive, Campioni si diventa offre ad alcuni ragazzi anche la possibilità di sperimentarsi in attività altrettanto formative come quelle teatrali».

I Lions Club aderenti alla prima edizione sono: Lions Club Genova Alta Le Caravelle, Lions Club Genova Aeroporto Sextum, Lions Club Genova Diamante, Lions Club Genova Janua, Lions Club Pegli, Lions Club Genova Porto Antico, Lions Club Genova Sampierdarena, Lions Club San Giovanni Battista, Lions Club Sturla La Maona a cui quest’anno si aggiunge il Lions Club Genova Host.

Le associazioni aderenti al primo patto di collaborazione sono: Adrenaline Gym di Marco Costaguta, SS Ardita Juventus Basket, Arti’s A.S.D., Basket Pegli, Polisportiva Citta dei ragazzi, Colle degli Ometti, Crocera Stadium, Cus Genova, Foltzer, FPX Nuoto Genova, Ogawua Karate, Piscine di Albaro, Sportiva Sturla, Sport and GO con gli impianti del Don Bosco di Sampierdarena e Piscina Crocera, Polisportiva The Shire, Studio Associato Attori, ASI Ente Promozione Sportiva a cui quest’anno si aggiungono S.G. ANDREA DORIA, Circolo Nautico Mandraccio, Polisportiva D. Cornigliano '79, CDM Futsal, Genova Calcio, Outdoor Gazzo, La Quinta Praticabile, Unione Sportiva Sestri, Fed. Pugilistica Italiana - CR Liguria.