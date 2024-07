Formazione, boom di presenze per Orientamenti Summer

Sala Maestrale piena fino all’orlo ai Magazzini del Cotone per questa prima tappa di Orientamenti Summer a Genova dedicata ai ragazzi delle medie per aiutarli nel loro percorso di crescita personale e formativa. Un appuntamento che ha voluto cercare di fornire informazioni e strumenti utili per guidare i ragazzi, seguendo anche le proprie attitudini personali, attraverso l’offerta scolastica e il mondo del lavoro, con l’obiettivo di guidarli verso una scelta consapevole.

L’evento, organizzato e ideato da Regione Liguria, si sdoppierà eccezionalmente il 15 luglio per far fronte alle numerose richieste di iscrizione pervenute da parte di genitori e ragazzi: in totale, nelle nove tappe previste in tutta la Liguria, è stato superato il tetto delle 2000 iscrizioni all'iniziativa, a oggi sono 2300.

«Orientamenti è diventato un consolidato punto di riferimento per i ragazzi e le proprie famiglie per prendere scelte sul futuro, formativo e non solo, andando anche alla ricerca delle proprie abilità - sottolinea l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Corso-. Il Comune di Genova, che fa parte del Comitato promotore di Orientamenti, conferma il proprio supporto all’iniziativa attraverso l’Informagiovani, gli uffici delle nostre Politiche giovanili, dando il proprio apporto nella divulgazione e nella realizzazione anche di interessanti webinar rivolti ai giovani, giovanissimi e ai genitori. In questa edizione estiva, nella tappa dedicata a Genova, abbiamo voluto portare all’attenzione dei ragazzi il contest di Genova Global Goals Award, giunto alla terza edizione, rivolto proprio alle scuole e alle aziende start up sui temi di sostenibilità e Agenda Onu 2030, che si terrà nel prossimo autunno per sensibilizzare le nuove generazioni sull’ambiente e sulle sfide del futuro».

Oltre all’assessore Corso, a fare gli onori di casa sono stati il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola e l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella di Busalla prevista per domani, martedì 2 luglio, alle ore 18, all'interno del palazzo comunale.

A margine dell'iniziativa regionale, l'Università degli Studi di Genova ha svolto un proprio workshop di orientamento per la scelta della formazione universitaria che ha coinvolto circa 200 studenti delle scuole superiori.

Questo l’elenco completo dei prossimi eventi di Orientamenti Summer: 2 luglio – Busalla, 4 luglio – Sestri Levante, 8 luglio – La Spezia, 11 luglio – Calizzano, 15 luglio - Genova.