Gelato day 2022: a Genova si festeggia con Dolce Sinfonia

Torna l'appuntamento con la Giornata europea del Gelato artigianale, nata per promuovere e diffondere la cultura e il consumo del gelato artigianale. Per festeggiare la decima edizione, per il 24 marzo 2022 è stata scelta la Dolce Sinfonia, un connubio di sapori particolarmente goloso: nocciola e cioccolato, “mixati” e interpretati anche dai maestri artigiani liguri, che si sono cimentati nella realizzazione della ricetta originale e nella sua personalizzazione. Per farlo, hanno utilizzato uno o più ingredienti del nostro territorio: tra questi le nocciole di Chiavari, la ricotta Cabannina e quella della Val di Vara, i fichi del territorio, le mele selvatiche di Casella, il miele del Val Trebbia e quello di Montoggio, gli amaretti al chinotto di Savona, le arance pernambucco, l’acqua di rose dell’entroterra genovese, il latte crudo ligure, il vino Vermentino e le farine di castagne della Lunigiana.

Tra le tante realtà liguri partecipanti, anche le genovesi Cremeria delle Erbe (in piazza delle Erbe) e Gelateria Capriccio (via di Porta Soprana, 29), che questa mattina hanno proposto un assaggio delle loro personali “Dolci Sinfonie” in occasione del lancio del Gelato Day. «L’artigianato di qualità del marchio Artigiani In Liguria – commenta Paola Bordilli, assessore all’Artigianato e Commercio – rappresenta un veicolo importante e diretto di promozione del nostro territorio, sia tra i genovesi e liguri sia tra i visitatori di fuori regione. “Dolce Sinfonia”, che coniuga più di dieci produzioni tipiche del territorio grazie all’innovazione dei gusti e delle tecniche, è un mix vincente, un autentico viaggio tra i sapori e il saper fare dei nostri artigiani del food».