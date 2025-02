GeMUN 2025, a Palazzo Ducale la cerimonia di apertura dell'ONU dei ragazzi

GeMUN (Genoa Model of United Nations) (www.gemun.it/) ha inaugurato oggi la sua ventiduesima edizione nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale in programma sino a sabato 22 febbraio. All'affollata cerimonia di apertura è intervenuta la consigliera comunale delegata Barbara Grosso.

La simulazione di una conferenza delle Nazioni Unite e della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) è organizzata dal Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda con il contributo di Comune di Genova, Regione Liguria, Fondazione Palazzo Ducale di Genova e la partecipazione delle scuole della Fondazione FULGIS. La conferenza GeMUN è affiliata al THIMUN (sede centrale all’Aja, www.thimun.org).

Il tema di quest’anno, “Breaking the Code. Neverchanging Patterns in Everchanging Dynamics", invita i delegati a riflettere su come modelli e strutture apparentemente immutabili influenzino un mondo in continua evoluzione. I comitati affronteranno questioni chiave come i conflitti geopolitici persistenti, le disuguaglianze economiche e le sfide tecnologiche, esplorando strategie per un futuro più sostenibile e giusto. Il programma completo è consultabile al seguente link: www.gemun.it/programme/.

L’iniziativa riunirà nelle sale di Palazzo Ducale e Palazzo Doria-Spinola oltre cinquecento studenti provenienti da scuole di diverse città italiane e paesi stranieri, tra cui Spagna, Arabia Saudita, India e Turchia. Anche per questa edizione Helpcode Italia, organizzazione che opera in difesa dei diritti dei bambini e ragazzi, è charity partner della manifestazione.

Durante le tre giornate della conferenza, che si svolge interamente in lingua inglese, i partecipanti rappresenteranno una nazione o un’organizzazione diversa dalla propria, proponendo e dibattendo resolutions da loro ideate per risolvere le questioni dibattute in ogni comitato. Queste verranno poi inviate alla sede centrale dell’ONU. Il GeMUN rappresenta, dunque, un’opportunità unica per sviluppare la capacità di analizzare in maniera critica il mondo attorno a loro e comprendere l’importanza della cooperazione internazionale per un futuro migliore.

Gli studenti del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, una delle scuole gestite da FULGIS (Fondazione Urban Lab International School), assieme a quelli di Deledda International School (FULGIS), Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Duchessa di Galliera (FULGIS), Liceo Statale Sandro Pertini e Deutsche Schule Genua, organizzano e gestiscono l’evento in tutti i suoi aspetti, dalla preparazione all’assemblea vera e propria.