Venerdì 4 maggio alle 11, nella sede di The International School in Genoa in via Romana della Castagna 11/a, l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia parteciperà al Genoa communication and information technology lab.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova, sarà un'opportunità per conoscere i progetti e le iniziative a carattere tecnologico promosse dal Comune per supportare le imprese genovesi e le realtà imprenditoriali interessate a investire sul territorio ligure.

«Favorire e supportare lo sviluppo di imprese innovative, rispondendo alle sfide strategiche per la crescita del territorio è un importante obiettivo di questa amministrazione - afferma Mario Mascia - In quest’ottica si inserisce la piattaforma digitale NOVA, una sorta di market place di Genova e Liguria, che mette in rete informazioni e servizi per favorire collaborazioni e progettualità, elementi utili per la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali».

La piattaforma digitale NOVA https://nova.comune.genova.it/ , che comprende 180 servizi innovativi per la creazione e lo sviluppo di impresa oltre a 90 start up innovative e a vocazione sociale, sarà uno degli argomenti che verranno trattati durante l’incontro, insieme a Genoa Business Unit https://smart.comune.genova.it/sezione/genoa-business-unit, una task force di ascolto, orientamento e facilitazione per imprese e investitori e ad altri studi di settore.