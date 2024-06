Genova 2024 Capitale Europea dello Sport: sabato 29 e domenica 30 giugno in Valle Scrivia il Campionato italiano juniores di ciclismo su strada

A 17 anni di distanza dall’ultima volta, in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, torna in Liguria un Campionato italiano di ciclismo su strada. L’appuntamento è a Casella e in tutta la Valle Scrivia, sabato 29 e domenica 30 giugno, con la prova tricolore maschile e femminile per la categoria Juniores, la principale anticamera del professionismo.

Un weekend speciale per una manifestazione molto attesa dagli atleti, crocevia fondamentale per aspirare a un posto in nazionale per Europei e Mondiali, con il patrocinio di Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Regione Liguria e Comune di Casella, la cui Area Verde è diventato uno degli spazi più ambiti dell’Alta Valle Scrivia.

Il Comitato Regionale Ligure FCI (Federazione Ciclistica Italiana), collaborando tecnicamente con l’ASD Genoa Bike, dopo il grande successo della Marathon dell’Appennino di mountain bike di maggio si rimette in gioco a livello nazionale per questo doppio evento sportivo che, per la sua portata, sarà anche un test organizzativo per il team chiamato nel 2025 ad ospitare i Campionati Europei Marathon di Mtb.

Compagni d’avventura e partner per queste manifestazioni sono Iplom Tre Colli, Ritec e Mobili Casaccia, che hanno sposato la filosofia di manifestazioni sportive legate all’entroterra di Genova dove sport, turismo sportivo e valorizzazione dei prodotti locali fanno di questa e della recente Marathon dell’Appennino testimonial per questa corrente di pensiero.

Il percorso è comune per le due categorie per 96 km e tocca, oltre che Casella, tutti i comuni della Valle Scrivia: Montoggio, Savignone, Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Arquata Scrivia, Gavi, Serravalle Scrivia, Crocefieschi e Valbrevenna.

SABATO 29 GIUGNO, LA GARA FEMMINILE

Si comincerà sabato 29 giugno con la prova riservata alle ragazze, alla ricerca dell’erede di Federica Venturelli, vincitrice lo scorso anno a Pieve del Grappa davanti a Eleonora La Bella e Irene Cagnazzo. Di queste solamente la La Bella sarà della partita, avendo le altre cambiato categoria.

Si gareggerà su 96 km per un dislivello di 1.093 metri, quasi tutti concentrati nel finale e probabilmente quello strappo di Crocefieschi sarà decisivo ai fini della classifica finale.

Se in campo maschile si attende ancora l’ufficializzazione dell’elenco delle squadre che hanno formalizzato la loro adesione, fra le ragazze già si sa che ci saranno al via 22 team per un totale di 111 atlete.

Fra loro tutte coloro che si sono messe in luce quest’anno, dalla 1° anno Chantal Pegolo (Uc Conscio - Pedale del Sile) già quattro volte vincitrice in stagione, alla fortissima coppia della Breganze Millennium formata da Alice Bulegato e Giada Silo.

La Biesse Carrera si presenterà con ben 9 rappresentanti fra cui Alessia Zambelli prima al Trofeo Rosa – Città di Cantù, Virginia Iaccarino autrice della doppietta Pasqualando -Trofeo Bussolati e Erya Giulia Bianchi, prima al Trofeo General Store.

La maggioranza dei team proviene da Lombardia, Veneto e Toscana.

DOMENICA 30 GIUGNO, LA GARA MASCHILE

Alla domenica toccherà agli uomini, impegnati lungo un percorso di 123 km con 1.566 metri di dislivello e qui la salita, che potrebbe rivelarsi decisiva, sarà ripetuta per due volte. Lo scorso anno la vittoria premiò Simone Gualdi davanti ad Andrea Bessega ed Enea Sambinello: il primo e il terzo sono già nel Devo Team dell’UCI World Tour, mentre Bessega è pronto a dare la caccia alla maglia tricolore.

Saranno al via tutti i migliori, soprattutto gli azzurri che si sono messi in luce anche all’estero come Alessio Magagnotti (Autozai Contri) e Andrea Montagner (Borgo Molino Villa Fiorita) vincitori ognuno di due tappe all’LSV Saarland Trofeo, in Germania.

Anche un atleta di casa nel parterre degli atleti destinati ad avere un ruolo centrale per questa sfida tricolore, il genovese Lorenzo Finn, secondo nella classifica finale 2023 del Giro della Lunigiana, che ha come dote vincente l’adattarsi alla perfezione ai percorsi duri in salita: un copione che si ripeterà anche nella gara in programma domenica.

Appuntamento quindi a Casella, alle porte di Genova, con la gara femminile che sabato 29 giugno scatterà alle ore 13.00 da via Aldo Moro; quella maschile al via domenica 30 giugno, stessa ora e luogo.

Premiati a fine gara i primi 10 classificati con consegna della maglia tricolore. Presenti i Commissari Tecnici azzurri Dino Salvoldi per gli uomini e Paolo Sangalli per le donne, per un appuntamento che sarà una pietra miliare nella stagione azzurra e che sarà importante anche per dare indicazioni agli addetti ai lavori, e in particolare ai due CT per le gare titolate dell’estate: i Mondiali di Zurigo, in Svizzera e gli Europei di Limbourg, in Belgio.

«La tradizione ciclistica della nostra città affonda le radici lontano nel tempo e, nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, questo rapporto si consolida e rafforza con nuovi appuntamenti a partire dal ritorno, dopo oltre 10 anni di assenza, del Campionato Italiano Juniores di ciclismo su Strada – afferma l'Assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Un appuntamento capace, inoltre, di coniugare all'aspetto agonistico anche quello di valorizzazione del nostro territorio con i corridori e le loro famiglie che potranno scoprire Genova con tutte le sue bellezze ed eccellenze. Un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo tricolore ed i complimenti alla FCI Liguria, guidata dal presidente Sandro Tuvo, per l'impegno e per la sinergia attivata per riportare nel capoluogo ligure importanti manifestazioni».

«Un campionato italiano di ciclismo su strada mancava nella nostra Regione da 17 anni e sono davvero felice che finalmente torni in Liguria una competizione così prestigiosa – commenta l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro – Questi Campionati Italiani, inseriti ovviamente nel palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, rappresenteranno anche le grandi prove generali per tutto il territorio in previsione dei Campionati Europei Marathon di mountain bike nel 2025, anno in cui saremo Regione Europea dello Sport. Il ciclismo insegna valori importanti come sacrificio, costanza, abnegazione e forza di volontà. Inoltre, nonostante i Campionati Italiani assegnino un solo vincitore e una sola vincitrice, chi conosce il ciclismo sa che l’atleta fa parte di un team e solitamente lavora in gruppo: di conseguenza grazie a questa disciplina sono promossi anche tutti i valori propri degli sport di squadra come il senso di appartenenza, la responsabilità, la lealtà, il rispetto non solo nei confronti degli avversari ma anche dei compagni. In bocca al lupo ai giovani ciclisti in gara, che sono i campioni del domani, e complimenti agli organizzatori della Federazione e di Genoa Bike».

Ulteriori info sul sito internet di Genoa Bike

Alla conferenza stampa di presentazione del Campionato hanno partecipato l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova Sergio Gambino, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, il vicepresidente di Fci Ruggero Gazzaniga, il presidente di FCI Liguria Sandro Tuvo, il CT della Nazionale femminile italiana di ciclismo su strada Paolo Sangalli e il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo.

GENOVA 2024 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT

Il Campionato italiano Juniores di ciclismo su strada è inserito nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ha il patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi.

Sostengono Genova 2024 il Main Sponsor Iren, i Gold Sponsor Frecciarossa (treno ufficiale), Casa della Salute, i Silver Sponsor Givova, Ranieri Tonissi, Rina e i Bronze Sponsor Banca Passadore, Ignazio Messina & C, Sirce, Ance, Archlux, Gecar Spa concessionario Kia.

Il Partner è Porto Antico di Genova SpA, l'Environmental and Sustainable Partner è Esosport mentre Acqua di Calizzano è Acqua ufficiale.

Sono Friends of Genova 2024 Genovarent, NTO srl, Banca d’Alba, Chesterton 1953, Villa Costruzioni, SGM Mercato, Edil 2, Amer Steel, Italmatch Chemicals, SMS group, Biscottificio Grondona.