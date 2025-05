Genova Blue District, Festival Blue: con tutto quello che il mare fa per noi, cosa possiamo fare per il mare?

Nell’ambito del Progetto La Linea Blu, realizzato dal Comune di Genova con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, dal 3 al 14 giugno il Genova Blue District propone l’edizione numero 0 del Festival Blue: un’occasione per fare il punto su clima, mare, biodiversità, attraverso mostre, documentari, spettacoli, laboratori, giochi, expo di soluzioni innovative, conferenze.

Si inizia martedì 3 giugno con l’inaugurazione di Archeoplastica una mostra che espone reperti di plastica spiaggiati, raccontando storie incredibili e che sarà visitabile per tutto il periodo. Nella stessa giornata, conferenza sul tema L’Italia nel Mar Glaciale Artico, le scoperte di High North.

Mercoledì 4 giugno sarà la giornata dell’Expo delle Soluzioni Innovative proposte da start up PMI, centri di ricerca, acceleratori e venture capital in cui si parlerà anche della subacquea.

Giovedì 5 giugno l’attenzione si sposta sui progetti europei: Cosa stanno facendo per il clima e per il mare? Una giornata per sperimentare soluzioni innovative realizzate con i progetti europei e con il coordinamento di Comune e Regione, le diverse realtà si metteranno in rete.

Venerdì 6 giugno, con il Festival della Scienza, i cittadini potranno partecipare al gioco Play Decide e Ferdinando Boero ci parlerà di Come funziona il mondo, i temi verranno approfonditi durante il podcast live di Scientificast.

Domenica 8 giugno, Giornata Mondiale degli Oceani, si terranno laboratori di Ecoprint blu e il talk con Entropy for life Moriremo tutti? Le questioni ambientali senza allarmismo e immobilismo.

Durante il festival sarà possibile partecipare a momenti legati alle blue skills: il 5 giugno con Assiterminal e le sue grandi aziende; il 9 giugno, con Spediporto, si sperimenterà la sfida Metti in gioco il tuo talento per una logistica sostenibile e il 13 giugno ci sarà un incontro con Costa Crociere e MSC sulle professioni della sostenibilità. In tutte e tre le giornate giovani diplomati e laureati potranno effettuare colloqui.

Martedì 10 giugno i cittadini, con operatori economici, associazioni, ricercatori, istituzioni, simuleranno una COP (conferenza delle parti) sul clima, utilizzando uno strumento del MIT, EN- Roads, che consente di verificare in diretta gli effetti di ogni decisione sul pianeta.

Mercoledì 11 giugno si affronta il tema della pesca sostenibile con laboratori, talk show-cooking e lo storytelling Storie del mare.

Giovedì 12 giugno, serata dedicata ai giochi da tavolo sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità. Venerdì 14 giugno il festival chiude con La bussola blu, sulla rotta della sostenibilità: una grande caccia al tesoro urbana tra mare e ambiente.

Non mancano i momenti di riflessione e intrattenimento:

- 3 giugno divulgazione coatta ambientale una serata di stand up comedy con Fill Pill

- 5 giugno serata dedicata al cinema con Mare e Clima, un viaggio in corto con Pianeta Mare Film Festival

- 6 giugno spettacolo di Max Casacci Earthphonia

- 8 giugno proiezione del documentario Abyss Clean Up, con la presenza dell’autore Igor d’India

- 9 giugno spettacolo teatrale Blue Revolution, l’economia dell’usa e getta.

Tutte le info su www.genovabluedistrict.com/festival-blue