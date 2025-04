Genova capitale europea dello sport 2024: oltre 50 mila atleti, 376 mila spettatori e un impatto economico di oltre 48 milioni di euro

Un bilancio straordinario per Genova Capitale europea dello Sport 2024: la città ha ospitato oltre 50.000 atleti e partecipanti che, insieme a circa 376.000 spettatori e accompagnatori, hanno animato i numerosi eventi sportivi che si sono svolti nel corso del 2024, consolidando il ruolo di Genova come punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale. L'impatto economico diretto di questa manifestazione è stato di 48 milioni di euro, generato da turisti, appassionati di sport e famiglie che hanno scelto Genova come destinazione per seguire le competizioni. Un evento che ha anche confermato come lo sport sia un potente volano per il turismo, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e dall'estero, portando benefici tangibili alle attività locali, all’ospitalità, ai trasporti e all’indotto economico complessivo della città.

Lo studio

La ricerca, condotta da SG Plus in collaborazione con il Dipartimento di scienze economiche e aziendali ed il Centro Ricerche sullo Sport dell’Università di Parma, ha preso in esame tutti gli eventi inseriti nel palinsesto di Genova 2024, dimostrando la grande varietà dell'offerta sportiva. Gli eventi si sono differenziati per tipologia, dalle competizioni agonistiche ai format promozionali e di inclusione sociale, coinvolgendo un'ampia gamma di discipline sportive. Circa un evento su tre è stato di rilevanza nazionale e le discipline sportive più praticate sono state quelle legate all’acqua, a conferma della grande tradizione genovese. Le manifestazioni si sono svolte in molteplici location, tra cui impianti sportivi pubblici e privati, spazi urbani, piazze, teatri, spiagge e il Porto Antico. Inoltre, l'analisi ha evidenziato l’organizzazione degli eventi da parte di diverse tipologie di promotori, dalle Federazioni Sportive Nazionali agli Enti di Promozione Sportiva e Associazioni locali, con un'estensione temporale che ha coperto gran parte dell'anno (complessivamente quasi 2 eventi ogni giorno).

Impatto Economico: quasi 50 milioni di euro generati dagli eventi La dimensione economica dell’evento è stata significativa, con un totale di circa 300.000 presenze turistiche direttamente generate dalle manifestazioni sportive. L’indotto economico diretto si suddivide in 15,8 milioni di euro da atleti e delegazioni; 14,8 milioni derivanti da spettatori e accompagnatori; 0,6 milioni da staff tecnici e organizzativi; 0,3 milioni da arbitri e giudici di gara; 0,1 milioni dagli operatori dei media; 10,1 milioni dai fornitori di servizi e 6,1 milioni dalle entrate fiscali. Questi numeri testimoniano l’importanza del palinsesto sportivo per l’economia locale, un’opportunità di business per hotel, ristoranti e altri servizi legati al turismo.

Impatto Reputazionale: importante visibilità per la città La risonanza mediatica di Genova 2024 ha costituito una leva di grande importanza, in particolare, per giungere alla stima di un impatto economico differito generato dal ritorno turistico. Sono stati oltre 2.000 gli articoli dedicati agli eventi, 300.000 gli spettatori raggiunti attraverso la televisione, 4,5 milioni le visualizzazioni in streaming e più di 48 milioni le views sui social media. Questi dati dimostrano come la città abbia beneficiato di una eccezionale visibilità e abbia rafforzato la propria immagine come destinazione sportiva e turistica. Impatto Sociale: inclusione e partecipazione diffusa Oltre al valore economico, "Genova Capitale Europea dello Sport 2024" ha avuto un impatto sociale significativo, favorendo la partecipazione di diverse fasce della popolazione. Tra le iniziative più rilevanti lo SportCity Day 2024, al quale la nostra città ha aderito sin dall’anno di lancio e che ha coinvolto oltre 70 piazze “sportivizzandole” per un’intera giornata, lo SportAbility Day, che cresce anno dopo anno dando la possibilità ai ragazzi con disabilità di provare ed innamorarsi di tantissime discipline ed il progetto Silver Fit, per promuovere uno stile di vita attivo nella terza età. Un progetto che ha debuttato proprio in occasione di Genova 2024 e che, visto il grande successo, verrà replicata dal CSI su tutto il territorio nazionale.

Genova Capitale Europea dello Sport ha quindi lasciato un segno indelebile nella storia recente della città, con un bilancio che non solo celebra il successo degli eventi ma pone le basi per futuri sviluppi sportivi ed economici che contribuiranno a far crescere la città nei prossimi anni.

«Dopo aver scalato la classifica delle province più sportive d’Italia passando dal 13esimo posto nel 2023 al 3° posto del 2024 anche l’elaborazione dei dati di Genova Capitale Europea dello Sport 2024 dimostra l’efficacia dell’importante lavoro effettuato per la promozione della pratica sportiva– dice il facente funzioni Sindaco Pietro Piciocchi -. I numeri parlano chiaro: siamo stati un volano per il Paese con 30,6% di eventi nazionali senza tralasciare o relegare in secondo piano le manifestazioni locali importantissime per tutto il tessuto sociale e associativo di Genova, che infatti hanno rappresentato il 29,6% del totale, oltre a un buon 18% di eventi internazionali, e poi tante mostre, conferenze ed eventi a larga partecipazione. Grande inclusione sociale con circa 70 piazze occupate per lo SportCity Day 2024, oltre 1000 ragazzi con disabilità coinvolti nello SportAbility Day 2024 per celebrare lo spirito sportivo in tutte le sue sfaccettature. Uno sport sempre più alla portata di tutti come dimostrano le nuove aree pubbliche con destinazione sportiva restituite alla città ed uno sport che non ha età: basti pensare al recente successo del progetto “Silver Fit – Prevenzione in Movimento” con 660 partecipanti senior oltre alle attività per i più giovani».

«Risultati che ci riempiono di orgoglio e premiano il grande lavoro svolto dimostrando come la nostra Amministrazione abbia scelto di investire nello sport riconoscendone il grande valore sociale e di valorizzazione del nostro territorio – dichiara l’Assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Numeri da record per un anno che è stato straordinario e che lascia alla nostra città un’eredità importante: dalle numerose aree sportive di libera fruizione, al raggiungimento del terzo posto tra le province più sportive d’Italia, al consolidamento del suo posizionamento come meta ideale per i grandi appuntamenti. Un bilancio che sottolinea non solo un impatto economico senza precedenti ma anche un importantissimo impatto sociale. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport oltre i grandi eventi sportivi ha racchiuso anche attività relative al binomio sport e cultura e tavoli di lavoro finalizzati alla promozione dello sport a partire dai più giovani con il coinvolgimento degli istituti scolatici. Ringrazio nuovamente - conclude l’Assessore Bianchi – tutti gli uffici comunali coinvolti per l’impegno profuso, gli Enti, le Federazioni, le realtà del nostro territorio ed i partners che ci hanno accompagnato in questo viaggio».

«L'ottimo bilancio di Genova Capitale europea dello Sport 2024 dimostra che la Liguria è sempre più un punto di riferimento per lo sport a livello nazionale e internazionale - commentano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. L’entusiasmo e la partecipazione di atleti e appassionati hanno confermato la forza dello sport nel generare valore economico, turistico e sociale per il territorio. Questo percorso prosegue nel 2025 con Liguria Regione Europea dello Sport, un’opportunità per consolidare la cultura sportiva, coinvolgendo discipline paralimpiche e promuovendo eventi diffusi. Regione Liguria continua a investire nello sport come motore di crescita, benessere e attrattività, sostenendo associazioni e comunità locali con l’obiettivo di rendere lo sport sempre più accessibile, vero protagonista della nostra identità regionale».