GENOVA CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2023: SABATO IL PASSAGGIO DI TESTIMONE CON TAURIANOVA, CAPITALE DEL LIBRO 2024

Genova, 23 apr. – Genova Capitale italiana del libro 2023 passa il testimone a Taurianova, il comune in provincia di Reggio Calabria, a cui è stato assegnato, lo scorso febbraio, dal Consiglio dei ministri, il titolo di Capitale italiana del libro 2024. Due giorni di incontri, questo fine settimana, sanciranno il passaggio del titolo nell’ambito dell’evento “Genova incontra la Calabria”, organizzato dal Comune di Genova e dall’Associazione Culturale Oltre Confine, con la direzione artistica di Show Eventi, in collaborazione con Comune di Taurianova e Regione Calabria.

Venerdì 26 aprile, alle 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, si terrà la presentazione di due libri: Fadia di Santo Gioffrè e Le cose di prima di Giuseppe Aloe. Interverranno Antonino Minicuci, presidente dell’associazione Tiberio Evoli, e Giacomo Montanari, coordinatore del tavolo della Cultura del Comune di Genova che parlerà sul tema dei “Ruffo di Calabria, una storia genovese”.

Sabato 27 aprile, alle 17, nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, verranno presentati dagli autori: L’atomo inquieto di Mimmo Gangemi e Un paese felice di Carmine Abate. Interverrà la direttrice di Palazzo Ducale Ilaria Bonacossa. Presente anche il presidente di Calabria Film Commission Anton Giulio Grande. Alle 18.30 il passaggio di testimone da Genova a Taurianova.

In chiusura, l’esibizione della pianista calabrese Beatrice Zoccali, massima rappresentante in Italia di Francesco Cilea, il compositore nato a Palmi e celebre per l’opera Adriana Lecouvreur.

Capitale Italiana del Libro 2023 è un progetto di Comune di Genova e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, promosso dal Ministero della Cultura - Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.