A Genova, dal 3 al 7 settembre, torna la grande vela con The Ocean Race Europe

SINDACA SILVIA SALIS - COMUNE DI GENOVA

«Genova è orgogliosa di essere ancora una volta protagonista di un grande evento internazionale legato al mare e allo sport – dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis – e ringrazio gli organizzatori, le istituzioni e i partner con cui abbiamo lavorato per portare ancora una volta nella nostra città, dopo l’appuntamento conclusivo del 2023, un nuovo grande appuntamento di The Ocean Race Europe. Il mare è la storia di Genova, la sua economia, la sua cultura e la sua identità, mentre lo sport è crescita personale, inclusione, coesione sociale, opportunità per i giovani». La sindaca sottolinea che «manifestazioni come The Ocean Race Europe rafforzano e rinnovano questo legame, facendoci dialogare con l’innovazione, la sostenibilità e la protezione degli oceani, tutti temi che troveranno lo spazio che meritano nelle attività dell’Ocean Live Park. La sostenibilità è un impegno centrale per la nostra amministrazione e questa regata porta con sé un messaggio forte di tutela degli oceani e di sensibilizzazione, che Genova raccoglie e rilancia, anche in vista del The Ocean Race Summit e del Generation Ocean Symposium, che ospiteremo nei mesi a venire». Salis, infine, invita «tutti a vivere insieme i giorni della tappa genovese dell’Ocean Race Europe. Auguro “buon vento” agli equipaggi che arriveranno a Genova e che dalla nostra città salperanno verso la tappa conclusiva di questa avventura».

PRESIDENTE MARCO BUCCI - REGIONE LIGURIA

«Genova e la Liguria hanno costruito negli anni un legame profondo con The Ocean Race, segnato dal “Grand Finale” del 2023, la prima volta in Italia e nel Mediterraneo – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – La tappa del 2025 conferma la nostra regione come capitale marittima e tra i principali hub internazionali, capace di unire tradizione e futuro. L’impegno sui grandi temi ambientali e sull’innovazione legata al mare è stato inoltre ribadito dai due Summit dedicati alla sostenibilità ospitati proprio a Genova. Con The Ocean Race – prosegue Bucci – avremo di nuovo i riflettori del mondo puntati sulla Liguria, occasione per valorizzarne eccellenze e potenzialità. Questa manifestazione è infatti molto più di una regata: rappresenta sport, turismo, tecnologia e sostenibilità, pilastri su cui Regione Liguria investe per costruire sviluppo e benessere per le comunità locali e mondiali».

PRESIDENTE RICHARD BRISIUS - THE OCEAN RACE

«Per me è una grande emozione tornare a Genova, la più importante città del Mediterraneo che vanta un legame speciale con il mare e con il mondo della vela – spiega il presidente di The Ocean Race Richard Brisius – Il nostro obiettivo, e il messaggio che vogliamo veicolare a tutta l’Europa, è che bisogna fare tutto il possibile per salvare il mare. Oltre alla gara, dal 3 al 7 settembre il Porto Antico ospiterà tantissime attività ed eventi che avranno, come fine comune, l’educazione di grandi e piccoli ad una maggiore consapevolezza dell’importanza che il mare ha per il nostro pianeta. Saranno giornate ricche non solo di adrenalina ed emozioni, ma anche di possibilità per tutti di connettersi con il mondo del mare e con il suo ricco e meraviglioso patrimonio di biodiversità».

PRESIDENTE MAURO FERRANDO - PORTO ANTICO

«Porto Antico di Genova – sottolinea Mauro Ferrando, presidente della società – accoglie con grande soddisfazione la tappa genovese di Ocean Race Europe. A distanza di soli due anni da Genova "The Grand Finale" nella Marina della fiera nel waterfront di levante, tornare a ospitare il top della vela mondiale, questa volta negli spazi storici del Porto Antico, è un altro tassello fondamentale per consolidare il ruolo di Genova tra le capitali internazionali di questo sport così sfidante e affascinante. Buon vento!».

PRESIDENTE LUIGI ATTANASIO - CAMERA DI COMMERCIO

«Il ritorno a Genova di The Ocean Race, nella sua declinazione europea, sarà innanzitutto un’occasione di riflessione sui temi dell’ambiente marino, della sostenibilità e dell’innovazione – afferma Luigi Attanasio, presidente Camera di Commercio di Genova – Il mare, da sempre motore della storia e dello sviluppo economico di Genova, si conferma quindi ancora una volta risorsa strategica per il futuro di questo territorio e la Camera di Commercio, impegnata nella promozione della Blue Economy e dell’innovazione in questo campo, riconosce in questo appuntamento un’ulteriore occasione di consolidamento della fitta rete di relazioni internazionali fra le città affacciate sul mare».