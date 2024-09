Genova Global Goals Award, scuole e imprese protagoniste dello sviluppo sostenibile della Città

Scuole e imprese avranno tempo fino al 25 ottobre per aderire e partecipare alla Blue Edition 2024 dei Genova Global Goals Award, il concorso di idee progettato dal Comune di Genova e co-organizzato da Associazione Genova Smart City per coinvolgere le realtà locali in interventi di rigenerazione e valorizzazione del patrimonio naturale e dei beni comuni.

Il Comune di Genova, come previsto dal Piano di Marketing Strategico Genova 2031, accoglie gli ambiziosi obiettivi definiti nell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, implementando un progetto che, in linea con i documenti programmatici Genova LightHouse ed Action Plan Genova 2050, ha come obiettivo il raggiungimento della sostenibilità.

Un traguardo a cui l’Amministrazione punta ad arrivare sensibilizzando gli attori del sistema scolastico, sociale e produttivo all’adozione di comportamenti sostenibili e inclusivi, invitando un ampio ventaglio di soggetti – in particolare scuole e imprese – a presentare idee e progetti capaci di migliorare la qualità della vita nel territorio genovese.

Due le categorie di partecipanti: GenZ (generazione Z, comprendente scuole di ogni ordine e grado) e Senior, che include imprese, start-up, spin-off, associazioni, università ed enti pubblici.

Fino alle ore 18 del prossimo 25 ottobre, compilando questo modulo, tutti i soggetti interessati potranno presentare uno o più progetti già attuati – i cosiddetti “Reality” – o quelli ancora da realizzare – “Dream” – inerenti alle tematiche toccate dai 17 Sustainable Development Goals (SDGs) di Agenda ONU 2030.

A quel punto, la giuria composta da enti, istituzioni ed esperti selezionerà i progetti finalisti che si sfideranno in uno Speed Debating di 60 secondi ciascuno il 14 novembre 2024 presso il Genova Blue District di Via del Molo 65.

Sarà il pubblico in sala a decretare i vincitori dei Genova Global Goals Award 2024, che avranno la possibilità di vedere realizzato un intervento relativo alla tutela del patrimonio naturale, scelto da loro tra quelli proposti da ogni Municipio della Città, come panchine da sistemare, alberi da piantare, barriere architettoniche da abbattere, spiagge da ripulire e così via.

«La Blue Edition dei Genova Global Goals Award nasce sotto i migliori auspici, grazie all’ottimo lavoro svolto dagli uffici del Marketing Territoriale e alla reattività dei municipi del territorio capaci, nel giro di poche settimane, di presentare progetti di indubbio valore rigenerativo per la nostra città – dichiara l’assessore alle Politiche per i Giovani e Marketing Territoriale – Ora la palla passa ai giovani genovesi che con la riapertura delle scuole avranno poco più di un mese di tempo per mettersi alla prova e presentare progetti innovativi, in linea con i valori e gli obiettivi di Agenda ONU 2030, capaci di indirizzare il mondo verso uno sviluppo davvero sostenibile, senza lasciare indietro nessuno. Una bellissima opportunità per loro e per tutti gli altri stakeholder del territorio, a partire ovviamente dalle imprese che con il loro know-how danno un importante valore aggiunto allo sviluppo di servizi e prodotti per il miglioramento della qualità di vita delle persone».

«Siamo appena alla terza edizione, eppure i Genova Global Goals Award sono già diventati un’eccellenza della nostra città, un concorso di idee che stimola la fantasia dei più giovani e li rende promotori di un cambiamento del nostro stile di vita nel segno di una maggiore sostenibilità – commenta l’assessore alle Politiche dell’Istruzione – Come adulti abbiamo il dovere di prendere per mano le nuove generazioni e accompagnarle nel futuro, portando avanti tutte le iniziative in grado di trasformarli da semplici spettatori in protagonisti della vita sociale. Invito il personale scolastico e tutti gli studenti a partecipare a questo progetto che rappresenta per tutti una grande occasione di crescita a 360 gradi».

«L’Associazione Genova Smart City ha voluto fortemente sostenere l’iniziativa da parte di Genova Global Goals Award, in quanto incentiva l’impegno per lo sviluppo sostenibile delle imprese, degli enti pubblici e delle scuole del territorio – racconta la presidente dell’Associazione Genova Smart City Daniela Ameri – La Blue Edition, dedicata alla valorizzazione del patrimonio naturale e all’economia del mare, rappresenta un passo fondamentale nel coinvolgimento delle nuove generazioni e delle imprese locali. L'Associazione crede fermamente che la collaborazione tra istituzioni, scuole e aziende sia essenziale per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030, creando un futuro più equo, sostenibile e inclusivo per tutti i cittadini genovesi».

«I progetti presentati dai Municipi – spiega il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia – rispondono all’esigenza di rendere la nostra città più vivibile, accogliente e sostenibile, obiettivo che condividiamo in pieno e cui la rete dei CIV – Centri Integrati di Via - genovesi ha largamente contribuito in passato. Ora la parola spetta ai giovani “dreamers”, da cui ci aspettiamo quel guizzo di creatività e innovazione dirompente che può venire solo dalle nuove generazioni. Il Genova Global Goals Award è un progetto bellissimo che mette insieme il tema ambientale tanto caro ai giovani con quello più intergenerazionale della socialità e della qualità della vita».

Ad oggi, la terza edizione dei Genova Global Goals Award – dedicata all'ambiente e alla sostenibilità dell’ecosistema naturale, con particolare attenzione all'economia del mare – ha già visto, da parte dei municipi, la presentazione di oltre 30 proposte.

Tra queste ci sono ad esempio l’allestimento di un’area picnic davanti alla Torre di Quezzi, mediante l’installazione di un tavolo in legno con panchine; il ripristino delle pareti ammalorate del sottopasso di Borgo Incrociati con nuovi murales artistici; la pitturazione di panchine ammalorate in piazza Martinez e nei giardini “Albero del Ciao” di via Fratelli Cervi; la riverniciatura di una ringhiera nei giardini Camaldoli di via Berghini, in prossimità dell’Istituto Comprensivo San Fruttuoso; la sistemazione e interventi di ripiantumazione nei giardini Soave di Pontedecimo; la realizzazione di un campetto polivalente da basket e calcio nel quartiere di Torre Cambiaso, a Pra’; un orto didattico al nido Cantaegua di via Mogadiscio.

L’anno scorso erano stati realizzati interventi quali un orto didattico, nuove aiuole piante e cespugli, ripristino pareti vandalizzate, manutenzione di panchine e tavoli di legno, acquisto di attrezzature sportive etc.

OBIETTIVI E SPONSOR

I progetti “Reality” e “Dream” dovranno avere attinenza con i seguenti obiettivi: risparmio energetico; favorire la transizione energetica utilizzando fonti di energia rinnovabile; recuperare aree degradate mediante interventi di ingegneria naturalistica; realizzare percorsi di manutenzione attiva; recuperare il patrimonio cittadino in abbandono; coniugare lo sviluppo di beni e servizi con la tutela dell’ambiente; tutelare la biodiversità delle specie e della dimensione ecologica; coniugare la tutela del patrimonio ambientale con quello artistico-culturale e sociale, anche attraverso la valorizzazione dei borghi marinari, coste e passeggiate; implementare un sistema di mobilità sostenibile.

I progetti saranno valutati secondo diversi criteri:

Replicabilità e attuabilità: quanto il progetto è replicabile in altri ambienti e quanto è realizzabile

Risposta ai cambiamenti climatici: come il progetto si pone nei confronti dei cambiamenti climatici

Innovazione e tecnologia: rilevanza degli aspetti tecnologici e digitali del progetto

Sustainable Development Goals coinvolti: quali e quanti dei 17 obiettivi definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite vengono coinvolti dal progetto

Valore sociale e comunitario: Ricadute sociali e comunitarie

A tutti i finalisti verranno consegnati alcuni gadget sostenibili, quali astucci per le scuole e targhe in 3D per le aziende, forniti dagli sponsor: Vernazza Autogru, IIS – Istituto Italiano della Saldatura, California Innovation Group, Think Fwd Group, eGlue e Boero.

I Genova Global Goals Award sono un progetto di Comune di Genova e Associazione Genova Smart City in collaborazione con Università di Genova, Confindustria Genova, Camera di Commercio, USR – Ufficio Scolastico Regionale, Genova Blue District, Genova Liguria Film Commission, Invest in Genova.