Genova Smart Week, l'intelligenza artificiale al servizio di amministratori e cittadini

L'intelligenza artificiale al servizio dei cittadini e delle città è stata la protagonista della seconda giornata di conferenze alla Genova Smart Week 2024, che ha visto il Comune presentare i più interessanti e innovativi progetti pensati per migliorare la qualità della vita dei residenti e facilitare i processi decisionali degli amministratori pubblici attraverso la tecnologia.

«L'insieme dei progetti messi in campo fanno già di Genova una delle prime città a livello informatico in Italia, e su questa base continueremo a lavorare su nuove iniziative nel 2025 – ha annunciato Giampiero Biamino, vicepresidente esecutivo dell'associazione Genova Smart City promotrice della manifestazione –. In particolare abbiamo visto da vicino le potenzialità di Controllo Dynamico che consente di valutare e rielaborare in chiave decisionale un insieme di ben 160 indicatori Istat riferiti, ad esempio, ad attrattività, inclusività, sostenibilità, sviluppo, vivibilità e benessere. Oppure un progetto divenuto best practice a livello europeo, Play Phygital, termine nato dalla crasi di fisico e digitale, che si rivolge al turismo, alla cultura e al mondo del commercio e dell'artigianato e consiste in un nuovo modo interattivo di scoprire la città».

La giornata era stata aperta da Marta Brusoni, assessore al personale, ai servizi civici e all'informatica del Comune di Genova, che ha rivendicato i risultati raggiunti dall'amministrazione nel campo della digitalizzazione dei servizi: «L'Ai rappresenta un valore aggiunto per dipendenti e cittadini e il Fascicolo del Cittadino ci pone già all'avanguardia a livello nazionale. Presto – ha anticipato – apriremo dei tavoli tecnici rivolti anche alle pmi e alle startup per colmare il divario nell'utilizzo di questi nuovi strumenti, prevedendo anche specifici percorsi di formazione».

Alfredo Viglienzoni, della direzione area technology office del Comune di Genova, ha poi tracciato una breve storia dell'intelligenza artificiale dagli albori ad oggi, mentre il direttore, Livio Giberti, si è soffermato sull'evoluzione dei servizi informativi per i cittadini arrivando ai ben 650 oggi disponibili sul Fascicolo del Cittadino, con lo sviluppo di un assistente virtuale quale prossimo traguardo all'orizzonte: si va verso un data lake, ossia un database di dati destrutturati in cui i vari applicativi riversano le informazioni per costruire servizi più efficienti.

Il Genova OneLake sviluppato in collaborazione con Microsoft, per esempio, raccoglie già i dati della polizia locale, della mobilità, degli uffici comunali, del Geoportale e quelli delle aziende partecipate, consentendo di costruire un nuovo servizio di mobilità intelligente per informare i cittadini.

Altro progetto su cui si sta muovendo l'amministrazione riguarda la piattaforma di intelligenza urbana SuperNoc che simula eventi o fenomeni a supporto di decisioni strategiche e operative, sempre in sinergia con Microsoft, per la quale sono intervenuti Andrea Dell’Amico e Mattia De Rosa approfondendo gli aspetti tecnici e illustrando come l'impiego dell'Ai generativa Citizen Copilot stia migliorando il servizio di ricerca del sito web del Comune. Aditya Ayyagari, ceo di Quadrivium Digital, ha invece presentato il data center di via Isonzo che raccoglierà i dati provenienti dai cavi sottomarini.

I lavori sono proseguiti con Tomaso Vairo, dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, che ha parlato di algoritmi previsionali per la qualità dell’aria, e con Luca Mancino, della Fondazione Piemonte Innova, che ha portato alcune esperienze di innovazione urbana tramite intelligenza artificiale in città italiane ed europee e presentato lo Smart Community Tech, cluster italiano dedicato alle comunità tecnologiche che raggruppa più di 1200 soggetti, tra cui 11 regioni, 100 tra città e piccoli comuni e oltre 130 imprese.

Susanna Jean, responsabile offerta 5G Verticals & IoT di TIM Enterprise, sottolineando come l’ecosistema urbano sia un fattore chiave per la sostenibilità, la qualità della vita e l’utilizzo efficiente delle risorse, ha illustrato le soluzioni high tech offerte dall’azienda e la city science a supporto delle decisioni della pubblica amministrazione. In particolare, TIM Urban Genius, piattaforma di intelligenza urbana che applica l’Intelligenza Artificiale e i Big Data alla gestione di un sistema complesso come le città. TIM Enterprise ha sviluppato una sofisticata piattaforma per la raccolta, correlazione ed analisi multi–livello dei dati da sistemi eterogenei, per conoscere, interpretare, predire e simulare i fenomeni che interessano la città in quanto organismo articolato e complesso.

Nadia Mazzino, di Hitachi Rail, ha rappresentato la complessità della digitalizzazione in ambito ferroviario e presentato HMAX, la soluzione dell’azienda per implementare l’Ai al servizio del trasporto su ferro.

Tornando ai progetti sviluppati da Palazzo Tursi, ad illustrare nello specifico il funzionamento di Controllo Dynamico è stata Stefania Manca, sustainability & resilience manager del Comune di Genova, che ha spiegato come si tratti di uno strumento di supporto già attivo e capace di analizzare la realtà genovese nel corso degli anni, mettendola a confronto con altre undici città italiane sopra i 250 mila abitanti.

L'intelligenza artificiale applicata al trasporto pubblico locale è stata invece raccontata da Lorenzo Mantero, ufficio innovazione tecnologie Tpl di Amt: dalla nuova app Sap Fiori di Almaviva che consente ai tecnici di parlare al sistema con linguaggio naturale, alla lettura tramite Ai dei manuali di manutenzione per i ricambi di tutti i mezzi; oppure il progetto Smart Stop che, tramite l'installazione di telecamere alle fermate degli assi di forza, permetterà il monitoraggio dello stato di affollamento delle singole fermate, il riconoscimento delle vetture in transito e di verificare l'eventuale presenza di disabili a cui fornire assistenza speciale. E infine il Baas, acronimo di Bus as a sensor, per migliorare il comfort di bordo e il riconoscimento di problemi di ordine pubblico.

Gianluca Pocci, direttore generale operativo del Comune di Genova, ha illustrato come l'intelligenza artificiale interverrà sul nuovo portale per il turismo del Comune di Genova. Infine, è stata presentata dalla ceo e founder della start-up Shop the Look, Ottavia Pittaluga, l'esperienza virtuale immersiva nel Parco della Memoria dedicato alle vittime del Ponte Morandi di cui è possibile fruire sul sito Invest in Genoa

Nella sessione pomeridiana sono state esplorate le potenzialità dell'intelligenza artificiale applicate ai sistemi di monitoraggio del territorio, delle infrastrutture e del patrimonio.

Domani la Genova Smart Week proseguirà con un panel dedicato alla rigenerazione del costruito e una tavola rotonda sugli obiettivi di sostenibilità tracciati dall'Agenda 2030, per poi spostarsi eccezionalmente ai Giardini Baltimora per la prima edizione del Talk & Speed Date Event realizzato in collaborazione con Talent Garden Genova e dedicato alle più promettenti start–up genovesi.

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione dei main partner TIM Enterprise e ENI e di Movyon come gold partner. Per maggiori dettagli si rimanda al sito della Genova Smart Week

