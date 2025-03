Genova Sport 2024, oltre 600 partecipanti al progetto Silver Fit rivolto agli over 65

Con 660 partecipanti ed un’età media di 76 anni, il progetto Silver Fit – Prevenzione in Movimento, lanciato in occasione di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, ha celebrato oggi un anno di grandi successi e importanti risultati.

A Palazzo Ducale si sono ritrovati i partecipanti per una lezione speciale all’interno di uno dei palazzi più iconici di Genova dando vita anche ad un simpatico flash-mob, allegra sintesi dei valori di aggregazione, socialità e inclusione raccolti in un progetto sportivo volto a contrastare il processo di invecchiamento della popolazione, favorendo programmi di prevenzione sanitaria, socializzazione e stili di vita corretti.

«Un’iniziativa di cui siamo molto orgogliosi, che abbiamo fortemente voluto per incentivare la pratica sportiva per gli over 65, sottolineandone il grande valore in termini di benessere, prevenzione e anche di contrasto a situazioni di disagio. Insieme al CSI Liguria abbiamo avviato il progetto nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport rendendolo poi un’attività continuativa, implementandola ulteriormente con nuovi hub che passeranno da 9 a 15 – dichiara Alessandra Bianchi, assessore comunale allo Sport – I risultati straordinari ottenuti e che abbiamo presentato oggi hanno portato il CSI a voler esportare e replicare il modello Silver Fit in tutta Italia. Abbiamo dimostrato ancora una volta l’importanza dello sport e della pratica sportiva come volano per la promozione di benessere, stile di vita sani e consapevoli ma anche strumento di aggregazione e socialità. Mi fa molto piacere che anche la Liguria, Regione Europea dello Sport 2025, abbia seguito la strada tracciata da Silver Fit inserendo nel suo programma un bando per attività dedicato agli over 65. Ringrazio – conclude l’assessore Bianchi – tutta la squadra del CSI Liguria, capitanata dal presidente Luca Verardo, tutte le associazioni ed i partner che hanno contributo al successo di questa prestigiosa iniziativa. La miglior risposta a chi ci ha detto che non sappiamo che valore abbia lo sport per la terza età». '

«Questo progetto dimostra che quando si fa squadra si ottengono sempre grandi risultati – afferma l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Complimenti al Comune, a CSI e a tutti i partner del progetto per essere riusciti a coinvolgere oltre 600 appassionati over 70. Nel 2025 la Liguria è Regione Europea dello Sport e abbiamo voluto dare continuità a progetti come questo, introducendo per la prima volta un bando, ancora attivo, dedicato proprio agli Enti di Promozione Sportiva che intendano promuovere l’attività fisica tra i più anziani. Questo è lo sport che vogliamo in Liguria, un movimento inclusivo che coinvolga attivamente i cittadini di ogni età e abilità».

«Sono molto soddisfatto di questo progetto che ha interessanti prospettive di sviluppo anche per i prossimi anni – sottolinea Luca Verardo, presidente CSI Liguria – Sono state 660 le persone che hanno fatto attività motoria preventiva e che sono stati monitorati lungo il percorso con metodi innovativi. Ringrazio il Comune di Genova, con l'assessore Alessandra Bianchi e l'ex sindaco Marco Bucci, per avere creduto in questo progetto che ha creato inclusione e socialità. E grazie ad Auser, alla Scuola regionale dello Sport di CONI Liguria e agli altri partner. Silver Fit è diventato un modello per il Centro Sportivo Italiano nazionale ed è stato presentato ufficialmente anche al Rimini Welness 2024».

«Con la scuola regionale dello sport abbiamo contribuito attivamente a questa iniziativa condividendo lo spirito e gli obiettivi del CSI Liguria e sono molto felice del grande successo che ha avuto e sta avendo Silver Fit – spiega il presidente del CONI Liguria Antonio Micillo – Oggi raccogliamo i frutti di un lavoro di squadra che ha visto enti sportivi ed istituzioni fare squadra, come insegna lo sport, che porterà Silver Fit non solo a continuare nella città di Genova, ma soprattutto a diventare un progetto da esportare in altre realtà di tutto il Paese. Con Genova 2024 Capitale Europea dello Sport è stata tracciata una strada importante e sono sicuro che il mondo sportivo continuerà a percorrerla raggiungendo nuovi prestigiosi traguardi».

PROGETTO SILVER FIT – PREVENZIONE IN MOVIMENTO

Promosso dal CSI Liguria nella cornice di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport con il supporto di Auser Liguria, CONI Liguria e MedPiù Servizi Medico Sportivi, il progetto Silver Fit – Prevenzione in Movimento ha visto l’attivazione sul territorio comunale di corsi gratuiti, con attività indoor e outdoor, guidati dallo staff del CSI e tenuti da istruttori certificati dalla Scuola Regionale dello Sport di CONI Liguria.

L’iniziativa ha voluto sensibilizzare gli over 65 sull’importanza di invecchiare bene, quindi stare bene con il corpo e la mente in una situazione consapevole di benessere, attraverso l’attività motoria, la socializzazione e la prevenzione della salute.

Il progetto Silver Fit – Prevenzione in Movimento ha costruito una vera e propria community di persone che hanno acquisito e/o rafforzato la consapevolezza dei benefici legati a un’attività motoria regolare e a uno stile di vita più sano.