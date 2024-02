Giornata mondiale del cancro infantile, Abeo Liguria dona un melograno al Comune di Genova

Un melograno, simbolo dell’unità terapeutica tra i piccoli pazienti, le loro famiglie e i medici che forniscono loro le cure. È questo il dono che oggi Abeo – Associazione Ligure del bambino emopatico ed oncologico ODV – ha portato al Comune di Genova e ricevuto dall’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso.

«Oggi, in occasione della Giornata mondiale del cancro infantile abbiamo avuto il piacere di incontrare la dott.ssa Isabella Mangini, vicepresidente di Abeo Liguria – dice l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Rosso – che ci ha raccontato il grande lavoro che l’associazione svolge al fianco dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. Vogliamo ringraziare lei e tutti i volontari di Abeo dal profondo del cuore: è con il vostro lavoro che rendete possibile, giorno dopo giorno, che bambini e famiglie possano godere di ambienti sicuri e confortevoli dove riprendersi dalle cure e provare a vivere una vita normale nonostante la grande sfida che stanno affrontando. La lotta contro il cancro infantile resta una delle battaglie più dure da combattere e tutti noi dobbiamo e vogliamo essere al loro fianco, uniti come i semi dello splendido melograno che oggi ci hanno donato».

Un lavoro importantissimo quello svolto sul nostro territorio da Abeo, come ha raccontato la sua vicepresidente, la dottoressa Isabella Mangini, che ogni giorno, grazie al lavoro di numerosi volontari, fornisce assistenza ai bambini e alle famiglie nella “Grande Casa dei Capitani Coraggiosi”, un posto sicuro per i ragazzi e i bambini che devono affrontare e superare il lungo percorso della malattia con coraggio e determinazione. Si tratta di una grande casa, suddivisa in 15 appartamenti indipendenti, confortevoli e silenziosi, con due sale giochi e una palestra attrezzata e pensata nei minimi dettagli per poter garantire ai bambini e alle famiglie un po’ di normalità nel duro percorso che si ritrovano ad affrontare.

Abeo Liguria sostiene dal 1982 bambini e adolescenti ricoverati nel Dipartimento di Onco-Ematologia dell’Istituto Gaslini, dando supporto alle famiglie e accompagnandole durante i periodi di cura dei piccoli pazienti non facendole sentire sole.