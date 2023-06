Grande pubblico per gIANMARIA e DARDUST nel concerto di apertura di Genova a Vele Spiegate

Grande successo per la Serata Powered by Eni, il primo appuntamento di Genova a Vele Spiegate, che saluta l’arrivo di The Ocean Race animando di musica piazza della Vittoria. Tantissimi genovesi e turisti hanno applaudito calorosamente il giovane cantautore e rapper gIANMARIA, star di X Factor 2021 e Dardust, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo tra quelli della nuova generazione.

La musica continua stasera con I Cugini di Campagna e gli U Boot 70, per la serata dagli Anni '70 ai giorni nostri - Powered by Eni, e proseguirà nei prossimi giorni con serate rock e pop, senza dimenticare i giovani talenti. La rassegna si conclude il 2 luglio con un concerto, a corollario del gran finale della regata internazionale, che vedrà la sua ultima tappa nel porto di Genova.

Ecco il programma delle serate:

Martedì 27 giugno

Dagli anni '70 ai giorni nostri - Powered by Eni

Ore 20.30 - U Boot 70 (vintage band)

Ore 22 - I Cugini di Campagna Djset con dj From Mars e Merk & Kremont

Mercoledì 28 giugno

I love Italia Night - Powered by Pulsee Luce e Gas

Ore 20.30 - djset Robbi Rocca Ore 21 - esibizione dei 5 vincitori del contest "Power2music" organizzato da Pulsee Luce e Gas, brand digital di Axpo Italia, sponsor del Comune di Genova

Intermezzo - djset Robbi Rocca

Ore 22 - Paola&Chiara Per Sempre A seguire - djset Robbi Rocca

Venerdì 30 giugno

Tezenis Summer Festival

Domenica 2 luglio

Genova Dance Parade - Powered by Eni

Dalle 18 - parata dall'Ocean Live Park a Piazza della Vittoria.

Dalle 18 - in piazza della Vittoria esibizione di dj di fama internazionale, tra cui Pan-Pot, Matthias Tanzmann e Davide Squillace, Valentino, Menny b2b Fav

Non solo concerti, ma anche spettacoli in piazza ed esclusivi appuntamenti culturali accendono questo inizio d’estate in tutta la città. A Palazzo Ducale, un’imperdibile esperienza immersiva con la mostra Cinque minuti con Van Gogh, un incontro con Paesaggio con covoni di grano e luna nascente, capolavoro del maestro olandese. Sempre a Palazzo Ducale, è visitabile Sulla Rotta dei capolavori, un itinerario ideato da Anna Orlando per Comune di Genova con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

All’Arena del Mare del Porto Antico EstateSpettacolo 2023 si apre con tre live targati Goa-Boa Festival. Il 30 giugno i Nu Genea, il 1° luglio grande appuntamento internazionale con il bassista, autore e cofondatore di Joy Division e New Order Peter Hook insieme alla band The Light e il 2 luglio sarà il turno dei Coma Cose, che proporranno uno show unico con i loro brani più amati.

Al Modulo 1 dei Magazzini del Cotone del Porto Antico di Genova si potrà visitare La Mostra delle Illusioni.

Nel periodo di The Ocean Race The Grand Finale sarà presente nel Piazzale Mandraccio anche il Villaggio Marina Militare Nastro Rosa Tour.

Nella suggestiva cornice del parco dell’Acquasola, va in scena As You Like it, la nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova: sotto la direzione di Roberta Torre, con la presenza scenica del gruppo di attori Nina's Drag Queens, questa produzione coinvolge i diplomati della scuola del Teatro Nazionale, che possono confrontarsi con la scrittura di William Shakespeare.

Promosso dal Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria, Rai Cultura e Rai Liguria, in collaborazione con il Ministero Italiano della Cultura, il Nervi Music Ballet Festival 2023 è realizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova e propone 16 spettacoli ai Parchi di Nervi. Mercoledì 28 giugno alle 21.15 ai Parchi di Nervi- Villa Grimaldi Fassio va in scena Rumore, Raffaella Carrà Dance Tribute. Più di cento artisti, coreografie originali, per ripercorrere la storia dell’immortale cantante. Uno straordinario spettacolo con la regia di Sergio Iapino, una serata tributo all’iconica artista con oltre cento artisti.

Domenica 2 luglio, ai Parchi di Nervi-Villa Grimaldi Fassio, alle 21.15, lo spettacolo Soirée Rachmaninoff, omaggio a Sergej Rachmaninoff per i 150 anni dalla nascita.

Il Museo Diocesano ospita l’esposizione ...e tacquero le onde del mare. Ex voto marinari in Liguria, mentre a Palazzo Reale ci sarà la mostra Maestri dal '500 al '700 dai Musei Nazionali di Genova, a cura di Alessandra Guerrini, Luca Leoncini, Anna Manzitti e Gianluca Zanelli. Sempre a Palazzo Reale, al piano nobile, è in programma la mostra WE LINKED PASSAGES.

Fino al 2 luglio nella Galleria delle Esposizioni del Galata Museo del Mare, la mostra fotografica Genova Capitale della Vela. Davanti al Galata Museo del Mare sarà possibile ammirare The Monster from the Abyss 2, opera unica di 3 metri di altezza per 2 metri circa di lunghezza, raffigurante un calamaro gigante e realizzata dall’artista Raul Orvieto utilizzando reti, funi e galleggianti da pesca abbandonati sui fondali marini.

Fino al 2 luglio in Saletta dell’Arte al 1° piano del Museo sarà visitabile RiArtEco 2023, mostra itinerante dell’artista Aldo Celle, che propone opere d’arte realizzate attraverso il recupero di materiali di scarto. In contemporanea presso la Sala dell’Idrografico situata al 2° piano i visitatori potranno ammirare A vele spiegate.

Anche il palco centrale dell’Ocean Live Park sarà un cuore pulsante dell’animazione con numerosi eventi. Nel villaggio ci sarà un percorso artistico con alcune installazioni, tra cui spicca Ocean light, la vela realizzata dal maestro Marco Nereo Rotelli. Da New York arriva Sailing Together, il trofeo che l’artista americano Charlie Kapland esporrà al villaggio e poi donerà al vincitore della Regata delle Legends.

Spazio anche a Hetty le vele dipinte il van in cui i bambini potranno dipingere le vele che poi saranno trasformate in borse.

Il programma al link https://theoceanracegenova.com/programma-1