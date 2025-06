Grandi eventi, Arriva a Genova il 105 Summer Festival

Annalisa, Francesco Gabbani, Ghali, Sophie And The Giants, Mondomarcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sangiovanni e tanti altri: saranno loro i protagonisti del 105 Summer Festival in programma a Genova il 20 giugno prossimo, in piazza della Vittoria: un event o a ingresso gratuito che sarà condotto da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia e che sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre).

Questa la line up completa dello spettacolo: Annalisa, Cioffi, Dani Faiv, El Ma, Fabio Rovazzi, Follya, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gemelli Diversi, Ghali, Grelmos, I Desideri, Kaput, Mida, Mondomarcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sangiovanni, Sophie And The Giants, Stefano Pitasi, Vidaloca.

«Ospitare il 105 Summer Festival conferma il ruolo che la nostra città vuole giocare: una grande piazza nazionale, con musica, spettacolo e divertimento in uno spazio che appartiene a tutti - dichiara la sindaca di Genova Silvia Salis - Il 105 Summer Festival è una grande festa per la città e coinvolge ogni anno migliaia di appassionati e turisti: un momento di promozione e visibilità per il nostro territorio. La nostra visione e quello che vogliamo realizzare è una Genova che vive di cultura 365 giorni l’anno in ogni quartiere. Una cultura diffusa, fatta di una rete di spazi condivisi – sale prove musicali, biblioteche aperte, centri civici attivi – che offra ad ogni giovane artista, ogni ragazza o ragazzo con un’idea, un luogo dove esprimersi. Una vetrina per i grandi eventi, e un laboratorio continuo di creatività condivisa al tempo stesso. Ringrazio Radio 105, gli artisti, le maestranze e tutti coloro che rendono possibile questo evento. E invito tutti a viverlo con entusiasmo, in una Genova sempre più viva e aperta al futuro».

«Un grande appuntamento musicale per salutare l’inizio dell’estate a Genova e in Liguria – spiega il presidente della Regione Liguria Marco Bucci- La nostra regione si conferma sempre più luogo capace di ospitare eventi di grande richiamo, capaci di attirare un pubblico giovane ma non solo, grazie a una serie di artisti di primissimo livello che si alterneranno sul palco di piazza della Vittoria. Appuntamenti come questo vanno a rafforzare la straordinaria offerta turistica e culturale del nostro territorio, che può contare su città d’arte e splendidi borghi, un entroterra da scoprire, su diverse opportunità legate all’outdoor e sul nostro mare, che anche quest’anno ha conquistato il più numero di Bandiere blu a livello nazionale».