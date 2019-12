Gronda, a gennaio progetto pronto per la firma

A gennaio del prossimo anno potrebbe arrivare il via libera per il progetto esecutivo per la Gronda di Genova. L’annuncio del ministro per le infrastrutture De Micheli questa mattina durante il tavolo tecnico con gli enti locali questa mattina in Prefettura. Presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

È stata il ministro per le Infrastrutture Paola De Micheli a comunicarlo questa mattina nel corso di un tavolo tecnico tenutosi in Prefettura, al quale hanno partecipato – tra gli altri – il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il prefetto Carmen Perrotta.

“Abbiamo fatto il punto sulla parte autorizzativa – ha detto il ministro – dopo la pubblicazione dell’analisi costi-benefici. Ora invieremo il progetto esecutivo per l’approvazione al Consiglio superiore dei lavori pubblici e a gennaio siamo pronti per la firma”.

Soddisfatto il sindaco Marco Bucci: “Ci sono alcune buone notizie – ha sottolineato a margine dell’incontro – . Prima di tutto c’è un solo progetto della Gronda. Poi l’analisi costi-benefici ha dato esiti positivi e quindi si può andare avanti così. Certo ci aspettavamo un ok prima di Natale, come era stato annunciato, ma l’importante è che ci sia un percorso tracciato”.

“Mi auguro che il tavolo di questa mattina in Prefettura – ha rimarcato il governatore ligure Giovanni Toti – serva a dare una data definitiva per la partenza dei cantieri della Gronda autostradale di Ponente, a chiudere un dibattito che è durato ormai da oltre dieci anni”.

Ma non si è parlato solo di Gronda. Numerosi i dossier affrontati dal tavolo con le istituzioni locali, a partire da quello sul trasporto pubblico locale. “C’è la possibilità, ipotesi confermata a viva voce, di fare tutto entro gennaio – ha detto il sindaco –. Sarebbe un grosso passo avanti. Noi vogliamo entro gennaio completare il ciclo per i finanziamenti.

“E poi – ha continuato Bucci – ho anticipato un discorso importante. Il ponte sul Polcevera lo avremo pronto presto e occorre sapere quanto prima chi sarà a gestiirlo perché la manutenzione deve partire in parallelo”.

Altro argomento toccato nel corso del vertice è stato il possibile rinnovo per sei mesi delle misure del decreto Genova relative alle assunzioni. Il ministro De Micheli ha dato rassicurazioni su questa partita che coinvolge circa 220 lavoratori tra polizia locale, personale amministrativo, struttura commissariale e assistenti sociali.

In mattinata il ministro De Micheli aveva fatto visita presso l’ospedale San Martino all’operaio rimasto ferito mentre lavorava al cantiere per la costruzione del nuovo viadotto sul Polcevera.