Ha preso il via il World Tourism Event -Salone mondiale dei siti Unesco

Ha preso il via questa mattina l’edizione genovese del World Tourism Event – Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, fino a sabato a Palazzo della Meridiana.

All’inaugurazione hanno partecipato l’assessore agli Impianti e attività sportive e Turismo del Comune di Genova, e l’assessore al Turismo della Regione Liguria. Nella prima giornata del WTE si è tenuto il workshop riservato agli operatori del settore, a cui prendono parte 50 buyer italiani e internazionali, selezionati in collaborazione con ENIT, provenienti dai Paesi obiettivo, individuati con la Città di Genova, ovvero Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Svizzera, Usa, Israele, Australia e Italia, e oltre 100 seller provenienti da tutta la Liguria ma anche dal resto d’Italia.

Nel corso della prima giornata, i buyer ospiti avranno l’opportunità di conoscere la ricca offerta turistica proposta dagli operatori locali, nel corso degli incontri b2b, mentre nella giornata successiva saranno protagonisti di due fam trip sul territorio, alla scoperta delle Cinque Terre e del Patrimonio Unesco della Liguria nonché di Pegli, Pra’ e del Pesto. Oltre alla presentazione delle diverse destinazioni turistiche UNESCO, tra i principali temi che saranno affrontati al WTE di Genova non potevano mancare l’Overtourism e il Climate sensitive Tourism. Tra le criticità più recenti del settore turistico, infatti, vi sono proprio il sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell'anno in città e siti più noti, causa talvolta di danni ai monumenti e all'ambiente, oltre che di disagi alle comunità locali, e l’impatto dei cambiamenti climatici sul turismo, che coinvolge tutte le destinazioni turistiche e i soggetti che, a vario titolo, si occupano di turismo. Criticità che richiedono una soluzione ancora più urgente quando si ha a che fare con i siti Patrimonio Mondiale, la cui tutela è nell’interesse dell’intera umanità.

Quattro gli appuntamenti dedicati a Genova: il primo per la presentazione del progetto DOGE - Dimore dell’Ospitalità Genovese Europea per la valorizzazione del Sito UNESCO delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli e della relativa buffer zone. Il secondo appuntamento, venerdì 13, alle 10 con la presentazione in anteprima del Congresso delle Capitali Europee dello Sport, che si terrà a Genova il 15-16 novembre 2024 e alle 11,30 nuovo incontro dedicato a Turismo e Rolli Experience, iniziativa di successo per la promozione del Patrimonio Mondiale UNESCO di Genova. Infine, un’attenzione particolare sarà data al tema della sostenibilità e della cooperazione con l’incontro “Genova sostenibile e le politiche di internazionalizzazione e cooperazione per la valorizzazione del patrimonio” di sabato 14 settembre alle ore 10. Anche la cucina tipica genovese sarà protagonista al WTE con le degustazioni Genova Gourmet Experience, a cura della Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con Prodotti Genova Gourmet e Genova Gourmet Bartender. Sempre venerdì alle 17 la presentazione di Rolli For Family, progetto innovativo per vivere i Rolli in famiglia, a cura di 101giteinliguria.it.

Il WTE di Genova, infine, sarà anche occasione per seminari di formazione organizzati da FICLU, Federazione Italiana Club e Associazioni per l’UNESCO per favorire riflessioni e spunti riguardo alla Raccomandazione UNESCO sull’educazione alla pace, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile, con uno scambio di buone pratiche ed esperienze tra i diversi Club per l’Unesco italiani e non solo.