Il Comune di Genova investe nei gruppi di auto mutuo aiuto

  1. Il Comune di Genova investe nei gruppi di auto mutuo aiuto

Contenuto

Articolo del
03/10/2025
palazzo tursi

4 incontri gratuiti e aperti alla città sul tema delle dipendenze: un percorso di ascolto, condivisione e comunità per costruire legami autentici e rafforzare il tessuto sociale

Manuela D'Angelo

Il Comune di Genova mette al centro le famiglie, riconoscendole come il vero motore del cambiamento della comunità.

 

Per questo, l’Amministrazione rafforza il proprio impegno promuovendo i Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA), strumenti fondamentali per offrire spazi di ascolto, condivisione e solidarietà, contrastando l’isolamento e favorendo relazioni autentiche. Attraverso l’Agenzia per la Famiglia, in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Genova e le realtà associative del territorio, i Gruppi AMA diventano un’occasione per trasformare i problemi in risorse e per coinvolgere attivamente i cittadini nelle scelte che li riguardano. Per sensibilizzare e informare la cittadinanza, il Comune promuove un ciclo di quattro incontri gratuiti e aperti a tutti sul tema delle dipendenze, in programma a Palazzo Tursi.

 

«Le politiche per la famiglia - dichiara l’assessora al Welfare Cristina Lodi - rappresentano una priorità assoluta per questa Amministrazione. Crediamo che le famiglie debbano essere le protagoniste di un percorso di responsabilità e crescita condivisa. I Gruppi di Auto Mutuo Aiuto incarnano perfettamente questa visione: spazi in cui le persone si sostengono reciprocamente, costruiscono legami e rafforzano la comunità. Con questa iniziativa vogliamo non solo offrire strumenti concreti di supporto, ma anche promuovere una cultura dell’ascolto, della partecipazione e della solidarietà, valori fondamentali per il futuro di Genova».

 

L’iniziativa si colloca all’interno della visione promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea l’importanza della collaborazione tra istituzioni, professionisti e famiglie per la costruzione di una società più attenta alla prevenzione, alla salute e alla cura.

 

Calendario degli incontri nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, dalle 17.30 alle 20.30

 

Mercoledì 8 ottobre 2025 – ARCAT Liguria: I Club degli Alcolisti in Trattamento. Chi siamo, cosa facciamo: una proposta… una scelta

Lunedì 20 ottobre 2025 – Genitori Insieme: S.O.S Adolescenza – La forza dell’AutoMutuoAiuto

Lunedì 3 novembre 2025 – Conoscere le realtà dei 12 Passi: dall’Io al Noi, crescere insieme

Mercoledì 12 novembre 2025 – I servizi territoriali e l’AutoMutuoAiuto: un rapporto da consolidare e valorizzare

Ultimo aggiornamento: 03/10/2025