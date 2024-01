Il Risorgimento dei genovesi. Momenti di storia politica e sociale tra il 1815 e il 1870

Un viaggio fra i protagonisti e gli eventi del Risorgimento, una panoramica sulla realtà politica e sociale di Genova nell’800: è il tema che verrà trattato nel corso di sei appuntamenti che si articoleranno tra il Museo del Risorgimento e la Biblioteca Benzi, la quale ospita anche una rassegna bibliografica sull’argomento e l’esposizione L’Ottocento in un sorriso – La caricatura politica nel Risorgimento italiano (14 febbraio - 6 marzo).

In mostra le tavole caricaturali provenienti dall’Album Il Fischietto n. 1 del 1875. A cura di Matteo Agrosi e Gabriele Dal Cin (Centro Studi Storici del Ponente Genovese).

L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Genova - Istituto Mazziniano, dal Centro Studi Storici del Ponente Genovese, dall’Università - Laboratorio di Storia Marittima e Navale – Navlab, e dalla Biblioteca Rosanna Benzi.

Dalle società mazziniane agli istituti caritativi, dalla banda del Monte Fasce alla disciplina militare, dal mondo marittimo garibaldino alla tratta dei fanciulli nella Londra di Mazzini, dai grandi uomini i cui nomi campeggiano sui libri di storia alle altrettanto grandi donne, le cui figure stentano a uscire dall’ombra. Questi e altri argomenti verranno trattati e approfonditi nel corso dei seguenti appuntamenti:

Mercoledì 24 gennaio ore 16 - Museo del Risorgimento

Genova dopo il Congresso di Vienna

Matteo Agrosi, Gabriele Dal Cin, Aldo Pastorino (Centro Studi Storici del Ponente Genovese)

Mercoledì 31 gennaio ore 16 - Biblioteca Benzi

Carità e assistenza nella Genova del Risorgimento

Francesca Ferrando (Università di Verona)

La tratta dei fanciulli a metà Ottocento tra il Genovesato e Londra

Massimo Angelini (Istituto Mazziniano)

Mercoledì 7 febbraio ore 16 - Museo del Risorgimento

La politica navale del Regno di Sardegna dopo l‘annessione di Genova

Emiliano Beri (Università di Genova)

Tra vela e vapore. Lo sviluppo della marina mercantile ligure nel Risorgimento

Leonardo Scavino (Università di Genova)

Mercoledì 14 febbraio ore 16 - Biblioteca Benzi

La banda mazziniana del Monte Fasce

Giorgio Casanova (Centro Studi Storici del Ponente Genovese)

Voltri, Mazzini, Mameli: le Società mazziniane a Genova

Fabio Quartino (Centro Studi Storici del Ponente Genovese)

Inaugurazione e visita guidata della mostra L’Ottocento in un sorriso

Mercoledì 28 febbraio ore 16 - Biblioteca Benzi

Garibaldi: il mare, le idee

Luca Lo Basso e Paolo Calcagno (Università di Genova)

Mercoledì 6 marzo ore 16 - Museo del Risorgimento

Dialogo sulle donne del Risorgimento

Federica Bruzzone (Storica dell’arte), Elena Putti (Istituto Mazziniano)

Conversazione e visita guidata

La frequenza dei seminari concorre al monte ore per l’acquisizione dei CFU per i corsi di laurea in Storia e Scienze storiche.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info e prenotazioni: benzieventi@comune.genova.it