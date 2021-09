Inaugurato il 61° Salone Nautico Internazionale

La cerimonia dell’alzabandiera sulla terrazza del padiglione Blu, l’inno d’Italia e l’omaggio di Nave Rizzo, unità Fremm della Marina Militare italiana recentemente impiegata in attività antipirateria, che sfila lungo il canale del porto, hanno inaugurato il 61° Salone Nautico di Genova alla presenza del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, del sindaco di Genova Marco Bucci, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, del presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, del Comandante generale delle Capitanerie di Porto Nicola Carlone, del presidente dei porti di Genova e Savona Paolo Emilio Signorini, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente di ICE Agenzia Carlo Maria Ferro.

"Lo scorso anno eravamo qui in una situazione molto più difficile e il Nautico è stato un successo – ha detto il sindaco Bucci nel suo saluto di benvenuto -. Quest'anno le notizie che ci arrivano dall’industria dicono, usando un termine marinaresco, che va "a gonfie vele": ci aspettiamo un’edizione che darà conforto e, soprattutto, fiducia e speranza non solo a Genova ma a tutta l’Italia”.

E la conferma dell’importanza che il settore della nautica riveste nel nostro Paese è arrivata dalle parole del ministro alle infrastrutture Enrico Giovannini: “Questo è un giorno importante per l'Italia. Il successo di questo salone è la testimonianza del successo di questa città e di questo settore. Sappiamo che dobbiamo sviluppare di più la nostra portualità e anche la nautica da diporto. Sostenere questo comparto significa pure sostenere l'occupazione".

"Per molto tempo l'Italia – ha proseguito il ministro - non ha dato un chiaro segnale di dove volesse approdare. Ora ha una idea di dove vuol essere entro pochi anni. Mi rendo conto che ci può essere dello scetticismo, ma può e deve essere smentito da eventi come questo che confermano che Italia ha fatto un salto culturale. Per questo oltre 4 miliardi sono stati inseriti nel Pnnr per il potenziamento e la trasformazione dei porti italiani, fondi che non si erano mai visti".

E mentre si inaugura il 61mo Salone Nautico Internazionale non si fermano i lavori del nuovo Waterfront di levante, il sogno disegnato da Renzo Piano di un quartiere dove il mare si riprende i suoi spazi e dove troveranno posto un grande parco urbano, una darsena, residenze, uffici, studentato, retail, apart-hotels e un rinnovato Palasport: “La città si sta preparando ad avere in futuro eventi ancora più belli – ha commentato con soddisfazione Marco Bucci-, quest’area sta cambiando in maniera vertiginosa e, pensando al futuro, qua abbiamo impegnato 400 milioni di euro per realizzare il grande affresco di Renzo Piano: il prossimo anno ci saranno già tutti i canali pronti, nel 2023 gli edifici e nel 2024 anche la Casa della Vela e la passeggiata ciclo pedonale che unirà il Porto Antico alla nuova area della Fiera. Nel 2023 ci sarà il Salone Nautico del futuro che tutti ci invidieranno: nel mare, sul mare, con le barche che possono prendere il largo per essere provate. Stiamo disegnando Genova per i prossimi 20-30 anni”

I NUMERI DEL SALONE NAUTICO

Quest'anno gli spazi espositivi si estendono su una superficie di oltre 200 m metri quadrati per circa mille marchi italiani ed esteri presenti con prodotti esposti che spaziano dai grandi yacht alle barche a vela, dai gommoni agli accessori per un settore che vanta un fatturato di cinque miliardi di euro per un totale di 80mila addetti in Italia e con 65 milioni di euro generati dall’indotto per il territorio.

"Il Salone Nautico di Genova è un punto fermo – ha detto il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi -. C''era nei momenti difficili, c'è in anni di grande crescita come questo in cui spinge la ripartenza del Paese. Nel 2020 gli addetti diretti sono cresciuti del 2,4% la previsione del 2021 parla di una crescita superiore a 23,8% del fatturato della produzione e sono sicuro che a fine 2021 questo numero possa ancora aumentare arrivando oltre 6 miliardi".

Il Salone non si è mai fermato, neppure nel 2020, l'anno della pandemia, e come ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “credo che questo sia il tempo in cui abbiamo bisogno di responsabilità, di coraggio e di ambizione. Credo che questi tre concetti siano oggi incarnati a Genova. Siamo in questo posto, in un incrocio tra passato presente e futuro. In questo luogo fino a pochissimi giorni fa non c'erano barche, ma medici che facevano la più grande campagna di vaccinazione di tutti i tempi. Se siamo qua oggi lo dobbiamo anche a loro, che hanno lavorato giorno e notte, e lo dobbiamo anche a tutti noi che ci siamo vaccinati. Il presente è dato dagli operatori, da quell'eccellenza che è la nautica italiana che mette insieme tecnologia, design, capacità, gusto. Il futuro lo stiamo costruendo qua intorno e credo che sia non solo non casuale ma anche benaugurante che la mano che ha disegnato quello che sarà uno dei più bei waterfront del mondo sia la stessa che ha ricostruito il viadotto caduto. Credo sia qualcosa che ci traghetta da un passato difficile, che continuiamo ad affrontare, verso il futuro".

IL SALONE NAUTICO E LO SPORT

L’edizione di quest’anno è anche una grande occasione di sport: parte giovedì 16 settembre, nella giornata inaugurale del Salone Nautico, la RoundItaly Genova-Trieste la più lunga regata non-stop del Mediterraneo (1.130 miglia di navigazione) organizzata da Yacht Club Italiano, Società Velica di Barcola e Grignano, Barcolana e Confindustria Nautica con il coinvolgimento della Federazione Italiana Vela.

La RoundItaly Genova-Trieste unirà le due città, la 61ª edizione del Salone Nautico di Genova con la 53ª edizione della Barcolana, due grandi eventi che da anni collaborano per la cultura e la difesa del mare.

Alla regata in mare si affianca la versione digitale, la E- RoundItaly Genova-Trieste Virtual Regatta 2021, già disputata con grande successo nel 2020, con oltre 20mila partecipanti collegati online.

A bordo degli scafi virtuali, gli e-sailor regateranno per 1.130 miglia nautiche con l’obiettivo di tagliare il traguardo prima dei velisti che partecipano alla competizione reale. Ci sarà anche la regata The Ocean Race con Genova The Grand Finale, che propone un programma di iniziative e incontri per raccontare tutto sull’evento sportivo e su quello che la città sta organizzando per i prossimi anni: presente una delle barche che hanno preso parte a The Ocean Race Europe, The Austrian Ocean Race Project, ormeggiata nell’area Superyacht del Salone.

L’imbarcazione prenderà parte alla Millevele nella giornata di sabato 18 settembre, con un equipaggio composto dai velisti del team, da personalità e sportivi.

“Noi genovesi il mare lo abbiamo nel sangue: io ho una passione sfrenata per la vela – ha concluso il sindaco Bucci -, e queste manifestazioni sono una grande occasione per noi che amiamo il mare per stare sul mare, perché posso dire con orgoglio che il Salone Nautico di Genova è sul mare.

Grazie vento, grazie mare, grazie Genova. E buon vento a tutti”