Inaugurato il mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra

E’ stato inaugurato questa mattina, con il saluto del Corteo storico di Genova e centinaia di figurati, il mercatino di san Nicola, in piazza Piccapietra. A tagliare il nastro del più antico mercatino natalizio di genova l’assessore al Commercio e Tradizioni del Comune Paola Bordilli e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

Il mercatino sarà visitabile fino al 23 dicembre, con oltre 120 Associazioni presenti e 70 stand artigianali. Nel giorno dell’Immacolata, per salutare l’avvio del mercatino, il Corteo storico è partito da Piazza Matteotti alle ore 10 per arrivare a Piccapietra, dopo aver percorso le vie del centro cittadino. I Gruppi storici che hanno aderito sono stati 19, tra cui due di nuova costituzione, provenienti da tutta la Liguria e da Piemonte e Lombardia, con oltre 190 i figuranti, in abiti e armature tradizionali, dai legionari romani del II secolo A.C. ai sontuosi costumi del Settecento, preceduti dal Gonfalone del Comune di Genova.