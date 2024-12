La Genova Smart Week 2024 chiude con oltre 8mila presenze, tra gli eventi a Palazzo Tursi, talent garden e piazza De Ferrari

Sono almeno ottomila le persone che hanno partecipato fisicamente alla decima edizione della Genova Smart Week tra coloro che hanno affollato gli eventi a Palazzo Tursi e al Talent Garden dei Giardini Baltimora, preso parte all’expo e test drive di veicoli elettrici a Piazza De Ferrari e visitato il nuovo Mobility Lab di Smart Genova inaugurato nell’area del Porto Antico.

Una settimana di conferenze, presentazioni e workshop conclusasi oggi con la seconda giornata della Smart City Experience a piazza De Ferrari dedicata alla mobilità sostenibile. Nel complesso la manifestazione ha coinvolto 150 speaker e 80 partner, presentando a un pubblico di addetti ai lavori e semplici cittadini più di cinquanta tra progetti e nuove sinergie nati dalla collaborazione tra enti pubblici e mondo delle imprese, riscuotendo un interesse testimoniato da una rassegna stampa che conta già oltre 300 riprese tra media locali e nazionali.

Numeri ai quali si aggiungeranno gli utenti che potranno fruire online delle registrazioni integrali dei panel, dei talk e delle tavole rotonde, presto disponibili nell’area replay del sito ufficiale www.genovasmartweek.it.

«La Genova Smart Week è stata, forse ancora più degli anni scorsi, e non era facile, una vetrina dei numerosi progetti che il Comune di Genova, insieme a tutti gli stakeholder del territorio, sta mettendo in campo per migliorare la qualità della vita dei genovesi attraverso l'applicazione dell'innovazione, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale a tutti gli ambiti della vita economica e produttiva della città – dichiara Pietro Piciocchi, vicesindaco di Genova – Le nuove tecnologie sono, per le città come Genova e per la vita quotidiana dei cittadini e delle imprese, una straordinaria opportunità di sviluppo che è fondamentale saper declinare e utilizzare nel modo migliore per non perdere il treno della competitività a livello nazionale e globale. Di questo siamo consapevoli, ecco perché andremo avanti nei prossimi anni, insieme agli amici dell'associazione Genova Smart City e a tutti gli altri partner del nostro territorio, per guidare Genova verso il futuro, aprendola sempre di più al mondo e facendola diventare un modello da seguire nel campo della mobilità, dei trasporti, della cultura d'impresa e delle Smart Cities, avvalendoci – conclude il vicesindaco Piciocchi – del supporto, delle idee e della partecipazione dei più giovani, che sono il presente e il futuro della nostra città».

«Si conclude una settimana fitta di convegni, workshop ed eventi che hanno coinvolto un ampio pubblico di addetti ai lavori, imprese, istituzioni e semplici cittadini, resi partecipi dei tanti progetti innovativi sviluppati dal Comune di Genova e delle nuove frontiere della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale al servizio della collettività, per una migliore qualità della vita – commenta Barbara Grasso, presidente dell’associazione Genova Smart City –. Questa edizione della Genova Smart Week ha sancito la crescita della città non solo dal punto dell’innovazione, ma anche della sua apertura al mondo: un percorso di internazionalizzazione riconosciuto da un’organizzazione prestigiosa come Urban Innovators Global, che ha invitato Genova a partecipare all’evento “Imagine the Citiverse” del 27 e 28 maggio 2025 a Tampere, in Finlandia. Sarà un’importantissima occasione di confronto con alcune delle più avanzate smart cities a livello mondiale, una famiglia alla quale siamo orgogliosi di appartenere».

Tra le iniziative più interessanti presentate in questa decima edizione, c’è senz’altro la piattaforma Intelligent Urban Mobility per il monitoraggio in tempo reale dei flussi di traffico tramite l’intelligenza artificiale, sviluppata da Comune di Genova e Movyon-Autostrade per l’Italia nell’ambito del più ampio progetto Smart Genova dedicato alla smart mobility della città e del porto.

Rilevanti anche gli investimenti portati avanti dal Comune di Genova per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, tra cui spiccano le collaborazioni con Microsoft sul Genova OneLake e sulla piattaforma di intelligenza urbana Genova Super Noc, che si traducono in servizi più efficienti e in risposte più rapide alle esigenze dei cittadini.

Un’attenzione per l’innovazione che, proprio nei giorni della Smart Week, ha portato il Comune di Genova ad ottenere un doppio, importante riconoscimento dall’ICity Rank, il rapporto annuale che analizza lo stato di digitalizzazione delle amministrazioni capoluogo di regione: l’inserimento nel primo gruppo di “città full digital” e il primo posto assoluto nella dimensione “amministrazioni digitali”.

Di grande successo, poi, la prima edizione del “Talk and Speed Date Event” realizzato in collaborazione con Talent Garden Genova che ha consentito a decine di start-up e spin-off universitari di farsi conoscere e tessere relazioni con un pool di aziende e istituzioni di riferimento sul territorio e interessate a investire nella cultura di impresa.

La Genova Smart Week 2024 è stata promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, il patrocinio di Rai Liguria e la partecipazione dei main partner TIM Enterprise e ENI e di Movyon come gold partner.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito della Genova Smart Week www.genovasmartweek.it.