La rete degli ecomusei di Genova e della Liguria

Gli ecomusei e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale è il filo conduttore del convegno che si è svolto oggi pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

L’evento, organizzato dal Club per l’Unesco con il patrocinio di Comune, Città Metropolitana e Regione, ha presentato le linee di lavoro dell’associazione per il 2023 e in particolare gli ecomusei che il Club per l’Unesco di Genova ha realizzato sul territorio metropolitano dal 2020 ad oggi.

Con la definizione ecomuseo si intende un museo del territorio e delle comunità, ovvero un’istituzione creata dagli individui e delle associazioni per valorizzarne il patrimonio culturale e garantire la continuità della tradizione e della storia del territorio stesso. In quest’ottica sono stati mappati nuovi punti di interesse culturale, naturalistico e paesaggistico, come chiave di lettura delle comunità e della cultura storica e con lo scopo di promuovere la conoscenza delle comunità e dei territori.

«Gli ecomusei rappresentano un’importante opportunità per la valorizzare e la messa a sistema del nostro territorio – ha commentato l’assessore al Turismo Alessandra Bianchi – la nostra città e la nostra regione possiedono un notevole patrimonio culturale e museale a cielo aperto, che attraverso gli ecomusei viene ulteriormente valorizzato, con ricadute positive sull’attrattività della nostra destinazione».