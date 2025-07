La sindaca Salis visita visita il comando militare esercito in largo Zecca e firma l’albo d’onore

Questa mattina, la sindaca di Genova Silvia Salis ha visitato il Comando Militare Esercito “Liguria”, accolta dal Colonnello Edmondo Dotoli. Nel corso dell’incontro, svoltosi in un clima cordiale, la Sindaca Salis ha avuto modo di visitare i saloni dei piani nobili all’interno del Palazzo Lomellini Patrone, in largo Zecca. Al termine della visita istituzionale, la sindaca Salis ha firmato l’Albo d’Onore del Comando Militare Esercito Liguria, esprimendo “riconoscenza e stima per il lavoro portato avanti per la nostra amata Genova” e ringraziando il Comandate Dotoli “per la presenza incessante e assoluta professionalità che concorre alla tutela della sicurezza delle cittadine e dei cittadini”.