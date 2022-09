Lavoro: nuovo servizio gratuito di assistenza per curriculum vitae

Un curriculum da aggiornare o da scrivere per la prima volta per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Per queste e altre esigenze, l’assessorato al Lavoro e allo Sviluppo economico ha ideato il nuovo servizio di assistenza, gratuita, attraverso il Job Centre, società in house del Comune di Genova accreditata per i servizi al lavoro e all’impresa. «Abbiamo pensato a questo servizio – spiega l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia – per venire incontro concretamente alle esigenze di chi è in cerca di un lavoro, pensiamo a un giovane alla prima esperienza, ma anche di chi vuole cambiare posto di lavoro o, rimasto disoccupato, è alla ricerca, magari dopo aver seguito corsi di formazione che possono aver allargato le proprie competenze. Avere un curriculum convincente, aggiornato e calibrato sulle competenze che più interessano al mercato del lavoro, nel formato richiesto dalle aziende, è fondamentale per matchare domanda e offerta, come è emerso anche durante l’ultimo tavolo comunale sul lavoro. Proprio per andare incontro a questa oggettiva esigenza abbiamo attivato le nostre strutture che saranno a disposizione, su prenotazione, per un consulto personalizzato. L’obiettivo a medio termine è quello di fare in modo che anche le imprese che offrono lavoro a Genova possano ricevere curricula snelli, al passo coi tempi ed efficaci nel comunicare il valore aggiunto che chi cerca lavoro può apportare all'azienda anche in termini prestazionali, di preparazione, capacità, impegno e risultati, come abbiamo più volte sottolineato in questi primi mesi di nuova consiliatura». La consulenza avviene con un appuntamento individuale con un consigliere di orientamento certificato da Regione Liguria. La consulenza consiste in un ampio ventaglio di esigenze: la revisione del cv per metterlo a punto per una specifica candidatura, scrivere da zero o dare una nuova forma al cv usando, a seconda delle esigenze, i formati smart o europass. Ma anche la preparazione di un videocurriculum, il confronto con il consigliere sulla scelta della foto, la preparazione di una lettera di accompagnamento e per il colloquio. Spazio alla consulenza per l’utilizzo delle piattaforme sociale e Linkedin. Per i professionisti, come lavorare al proprio portfolio o CV di lavoratore indipendente. Per prenotare un appuntamento occorre scrivere a: orientarsi@job-centre-srl.it.

È possibile prenotarsi direttamente dal sito di Job Centre