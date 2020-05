Le Feste dell'Europa del Centro Europe Direct Genova

Il 9 maggio ricorre la Festa dell’Europa, evento istituzionale che si celebra in tutti gli stati e regioni dell’Unione Europea. Per celebrare questa data, particolarmente significativa, che ricorda il famoso ‘Discorso dell’orologio’, il Centro Europe Direct Genova, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la Liguria e il Centro Europe Direct La Spezia, partecipa, nel corso della mattina di martedì 12 maggio, ad una trasmissione televisiva su Tele Liguria Sud, TelePace e le altre tv locali che supportano l’USR Liguria nelle attività di istruzione e formazione a distanza.

La Festa dell’Europa sarà celebrata con interviste a rappresentanti delle istituzioni europee e dei Centri Europe Direct, filmati forniti dalle scuole della Liguria e un flash mob internazionale. Come detto, si ricorda il famoso ‘Discorso dell’orologio’ pronunciato dall’allora ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950 che espone la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che renderà irrealizzabile ogni forma di guerra tra le nazioni europee e a cui viene ricondotta la nascita dell’integrazione europea.

Quest’anno la data è particolarmente significativa. In primo luogo perché ricorre il 70° anniversario della Dichiarazione, data che già di per sé richiama la necessità di una riflessione su cosa è successo da allora e a che punto siamo; in secondo luogo per la situazione particolare e critica in cui versa la costruzione europea in questo 2020, segnato dalla Brexit e, ora, dalla pandemia Covid-19.

Quest'anno la data è particolarmente significativa. In primo luogo perché ricorre il 70° anniversario della Dichiarazione, data che già di per sé richiama la necessità di una riflessione su cosa è successo da allora e a che punto siamo; in secondo luogo per la situazione particolare e critica in cui versa la costruzione europea in questo 2020, segnato dalla Brexit e, ora, dalla pandemia Covid-19.

Inoltre, Villa Duchessa di Galliera, già protagonista delle Giornate europee del patrimonio 2019, pubblica il 9 maggio, insieme al Centro Europe Direct Genova, un video dedicato alla ricchezza delle culture europee e al ruolo dell'Unione europea nel valorizzarle. E annuncia che il 14 maggio, attraverso una diretta Facebook, sullo stesso tema si terrà una tavola rotonda con rappresentanti del mondo della cultura.

Per info: la pagina Facebook del Centro Europe Direct Genova e il sito della Villa Duchessa di Galliera https://www.villaduchessadigalliera.it/

