Make-A-Wish day: ieri festeggiato in piazza De Ferrari il 43esimo compleanno dell'associazione che realizza i desideri dei bambini gravemente malati

Celebrato ieri, 29 aprile, in tutto il mondo, il World Wish Day, l’anniversario della fondazione che realizza i desideri dei bambini affetti da gravi patologie. In Italia, i festeggiamenti a Genova, dove l’associazione è presente dal 2004, hanno visto il palazzo di Regione Liguria e la fontana di piazza De Ferrari tingersi di blu a simboleggiare lo straordinario potere di riaccendere la speranza di un desiderio realizzato. Animazione, giochi, un girotondo attorno alla fontana con palloncini luminosi hanno animato una festa che ha visto protagonisti i bambini. L’evento, con il patrocinio del Comune di Genova e il supporto della Regione Liguria, è stato anche un’occasione per sensibilizzare la comunità sul valore e l’impatto di un desiderio realizzato.

Make-A-Wish, nata negli Stati Uniti nel 1980 e ormai presente in cinquanta Paesi del mondo e cinque continenti, ha festeggiato ieri il suo quarantatreesimo compleanno. Ogni anno, il 29 aprile, tutte le affiliate di Make-A-Wish nel mondo celebrano il World Wish Day: un giorno speciale perché è quello in cui è stato realizzato il desiderio di Christopher James Greicius, un bambino affetto da leucemia che sognava di diventare un poliziotto. Make-A-Wish esiste grazie a quel bambino, alla sua famiglia, ai suoi amici e a quel desiderio avverato, che ha ispirato all’azione intere comunità, cambiando negli ultimi 43 anni la vita di oltre mezzo milione di bambini gravemente malati in tutto il mondo.

Make-A-Wish® Italia nasce a Genova, nel 2004, grazie all’iniziativa di Sune e Fabio Frontani, genitori di Carlotta, venuta a mancare prematuramente per una grave malattia ed opera su tutto il territorio nazionale attraverso un network di oltre 250 volontari, collaborando con i più importanti ospedali pediatrici. Ieri, dunque, anche in Italia è stato festeggiato l’importante compleanno: a Genova, i “Wish Children” della Liguria e delle case-famiglia della città, insieme ai volontari dell’Associazione, hanno ammirato la città a bordo dei famosi bus rossi di Citysightseeing, condiviso uno speciale pic-nic offerto da MC Donald’s e un gustoso gelato di Grom.

Dal 2004, in Italia, più di 2700 bambini affetti da gravi patologie hanno visto avverarsi i loro desideri grazie a Make-A-Wish: avere un cucciolo, passare una giornata con il proprio idolo o in un parco divertimenti, diventare un doppiatore, una modella, e tanti altri. Per i bambini gravemente malati la realizzazione del proprio desiderio del cuore produce degli effetti benefici potentissimi e diventa parte integrante della cura: è uno sprono a non arrendersi, ad affrontare con forza i trattamenti medici e ricorda a loro e alle loro famiglie che non solo soli ad affrontare il difficile viaggio.