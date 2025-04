Mare: l'assessore Maresca nel comitato di indirizzo della Zls porto e retroporto di Genova

Con apposito provvedimento del facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi è stato delegato l’assessore al Porto Francesco Maresca a rappresentare il Comune di Genova nel comitato di indirizzo della Zona logistica semplificata Porto e retroporto di Genova.

«Ringrazio il facente funzioni sindaco Piciocchi per la fiducia accordatami – commenta l’assessore Maresca – La Zona logistica semplificata entra nel vivo dopo un grande lavoro di anni, partito con il decreto Genova e arrivato a compimento proprio in queste settimane. Il Comune di Genova, con un lavoro congiunto e serrato con Governo, Regione Liguria, Autorità di sistema portuale e tutti gli stakeholders del cluster marittimo, ha dato un contributo indispensabile per arrivare al compimento di un iter che farà di Genova e del proprio retroporto la prima Zls del Nord Italia, riconoscendo alla nostra città un ruolo chiave per tutta la catena logistica nazionale e come sbocco naturale per i traffici della Pianura Padana e non solo, con indubbie ricadute sulla semplificazione e sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale».

Il Comitato di indirizzo è composto inoltre dal presidente della Regione Liguria o un suo delegato, che lo presiede, il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri; un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; un rappresentante dei Consorzi di sviluppo industriale; il presidente della Città Metropolitana di Genova, in qualità di uditore, o un suo delegato; il presidente della Città Metropolitana di Milano, in qualità di uditore, o un suo delegato il presidente della provincia di Piacenza, in qualità di uditore, o un suo delegato; il presidente della provincia di Reggio Emilia, in qualità di uditore, o un suo delegato; il presidente della provincia di Alessandria, in qualità di uditore, o un suo delegato; il presidente della provincia di Savona, in qualità di uditore, o un suo delegato; i sindaci dei Comuni di Genova, Vado Ligure (SV), Alessandria, Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Castellazzo Bormida, Ovada, Novi Ligure, Tortona (AL), Piacenza, Casalgrande (RE), Melzo, Vignate, Segrate, Pioltello (MI), in qualità di uditori, o loro delegati.