Marketing territoriale: approvato il protocollo di convenzione per la partecipazione del Comune di Genova all'esposizione universale Expo 2025 Osaka

Approvato dalla giunta comunale - su proposta dell’assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Animali - il Protocollo di convenzione tra Regione Liguria, Comune di Genova, Comune della Spezia, Comune di Savona, Comune di Imperia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Camera di Commercio di Genova, Camere di Commercio Riviere di Liguria, Raise S.C.A.R.L, per la partecipazione italiana all'esposizione universale Expo 2025 Osaka, in programma dal 13 aprile al 13 ottobre prossimi in Giappone. «L’Expo di Osaka – spiega l’assessore al Marketing territoriale – rappresenta una vetrina internazionale unica e di altissimo livello per la nostra città. Regione Liguria sarà presente dal 29 giugno al 5 luglio 2025 con un’area espositiva all'interno del Padiglione Italia dove sarà allestita una mostra che porterà ai visitatori dell’expo uno spaccato che rappresenta bellezze e tipicità del nostro territorio, con spazi anche per le imprese per incontri B2B. Genova sarà presente e porterà le proprie eccellenze focalizzandosi su tematiche di grande rilevanza e radicamento nel territorio, come la portualità, il turismo, la nautica, la blue economy, la gestione delle risorse idriche, l'agrifood, l'intelligenza artificiale, la ricerca e l'innovazione, l'ambiente, la sostenibilità e il patrimonio culturale. Come già al Mipim di Cannes e in altre occasioni internazionali, il Comune di Genova, con queste partecipazioni, vuole valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico e del food e intercettare possibili investitori che possano fungere da volano di sviluppo economico e occupazionale per il territorio e per le imprese esistenti».