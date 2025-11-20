Marketing territoriale, premiati i 4 vincitori del Genova Global Goals Award 2025

BioTitan Nanotechnology e la formula in grado di neutralizzare virus e batteri in modo istantaneo; M.A.D.E. Aps e la rigenerazione di spazi abbandonati in chiave eco-sostenibile; Istituto Comprensivo Pra' e “la spaventosa isola di plastica” da sconfiggere; IISS Bergese-Rosselli e l'urgenza di ridurre lo spreco di cibo.

Sono i quattro vincitori – insieme ai rispettivi progetti e “sogni” – del Genova Global Goals Award 2025, il contest di idee e progetti organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Associazione Genova Smart City e dedicato alla sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e sociale nei confronti della comunità e delle realtà che la animano, in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

I riconoscimenti, consegnati questa mattina nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa nell’ambito della Genova Smart Week 2025, hanno incoronato le proposte più innovative ed interessanti tra quelli presentate per la Urban Green Edition di quest’anno, focalizzata sulla promozione degli spazi verdi urbani come strumento per prevenire e contrastare il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria, promuovere il benessere e tutelare la biodiversità. Le quattro realtà vincitrici sceglieranno ciascuna un intervento di rigenerazione o riqualificazione urbana, sostenuto dagli sponsor della manifestazione, nell'ambito di una lista sottoposta da tutti i Municipi cittadini.

Al contest potevano partecipare, inviando la propria candidatura entro il 31 ottobre: da un lato, nella categoria Nuove Proposte, le scuole primarie e secondarie; dall’altro, nella categoria Big, aziende, start-up, spin-off, associazioni, enti, istituzioni e cittadini.

Oggi è stato il giorno clou del Genova Global Goals Award, giunto quest’anno alla quarta edizione, con gli otto finalisti – due per ogni categoria – chiamati a “duellare” nella fase di speed debating per presentare, in 180 secondi, le idee (Dream) e i progetti già avviati o realizzati (Reality). I vincitori sono stati scelti dal pubblico attraverso il voto in tempo reale assegnato, grande novità della Urban Green Edition 2025, anche attraverso il canale YouTube del Comune di Genova che ha trasmesso l'evento in diretta streaming.

La giornata si era aperta con i saluti del consigliere delegato alle Relazioni Internazionali del Comune di Genova Si Mohamed Kaabour e del segretario generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia.

«Il Genova Global Goals Award è un progetto partecipativo che promuove una visione condivisa di città più verde, inclusiva e resiliente, creando una rete virtuosa sempre più ampia e variegata di soggetti pubblici e privati, capace di trovare soluzioni concrete per affrontare le sfide del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile – il commento dell’assessora al Marketing territoriale del Comune di Genova Tiziana Beghin – La Urban Green Edition di quest’anno ha messo al centro il verde urbano, un tema strategico per le città del futuro e per incrementare qualità della vita e benessere psicofisico della cittadinanza, che ha coinvolto un ampio numero di realtà tra scuole, università, imprese, start-up, spin-off, associazioni, enti pubblici e privati cittadini, che hanno presentato 99 progetti, più del doppio dell’anno precedente. Ma è aumentato anche il numero degli sponsor e dei partner, che ci consentono di offrire ancora più opportunità per le imprese finaliste e premi dedicati ai giovani, oltre agli interventi di rigenerazione urbana da realizzare in città. Grazie a tutti i partner, sponsor e ai partecipanti al Genova Global Goals Award 2025, e grazie per contribuire a rendere Genova una città sempre più verde, innovativa e a misura di tutti».

«Per questo Genova Global Goals Award 2025, abbiamo notato con la giuria un incremento notevole, per quantità e qualità, rispetto all'anno scorso, dei progetti presentati da scuole e aziende – ha detto il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia – Ecco perché vogliamo ringraziare tutte le scuole e le aziende che hanno partecipato al contest, e con loro tutti i partner e le grandi imprese, anch'essi in crescita rispetto alla scorsa edizione, che hanno dato supporto e sostegno alla manifestazione. Tuttavia ci sono spazi di crescita ancora importanti: per questo ci auguriamo che in particolare sempre più scuole, in futuro, vogliamo sfruttare le opportunità legate a questa iniziativa per allargare ulteriormente gli effetti positivi del Genova Global Goals Award sul territorio genovese».

Durante la cerimonia di premiazione sono intervenuti il presidente dell’associazione Genova Smart City Nicola Valentino Canessa, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Alessandro Clavarino, rappresentanti di aziende, sponsor e partner.

SPONSOR E PARTNER

Camera di Commercio di Genova, Confindustria Genova, Città Metropolitana di Genova, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Università degli Studi di Genova, Genova Liguria Film Commission, ICESP – Italian Circular Economy Stakeholder Platform, Talent Garden Genova, Axpo Italia S.p.A., Vernazza Autogru s.r.l., Akzo Nobel S.p.A., Coccodè Creative s.n.c., F.I.L.S.E. S.p.A., Shop the Look s.r.l., JA Italia, Fondazione A.P.G. Amadeo Peter Giannini Impresa Sociale, Think FWD Group s.r.l., Genoa Cricket and Football Club, U.C. Sampdoria.