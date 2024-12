Memoriale 14 agosto 2018: domenica 15 inaugurazione alle 10.30

Domenica 15 dicembre, alle 10.30, si terrà la Cerimonia di inaugurazione del Memoriale Vittime del crollo del Ponte Morandi. Il programma prevede gli interventi del viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi, delegato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi, dell’architetto Stefano Boeri, del maestro Remo Anzovino, della portavoce del Comitato Parenti delle vittime Egle Possetti. Presente il prefetto di Genova Cinzia Torraco.

Dopo gli interventi, ci sarà una breve preghiera dell’Imam Salah Hussein e a seguire la benedizione del Memoriale da parte dell’Arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca. Poi le autorità si sposteranno all’interno del Memoriale per la visita riservata.

Visti i limiti di capienza, i colleghi giornalisti, fotografi e video operatori potranno visitare, alle 9, il Memoriale facendone richiesta specifica nella domanda di accredito che dovrà pervenire a ufficiostampa@comune.genova.it entro le ore 12 di venerdì 13 dicembre. I pass per accedere alla Cerimonia saranno consegnati ai giornalisti, fotografi e video operatori accreditati dalle 8.30 alle 9.30 di domenica, in loco. L’accesso all’area della Cerimonia è da via Argine Polcevera 23 rosso, con possibilità di parcheggio auto, da specificare nella richiesta di accredito.