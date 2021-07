Microplastiche, farmaci e Citizen science: un pomeriggio di eventi nell’ambito dei seminari scientifici “Blu” alla presenza del prof. Regoli

Si terrà domani, martedì 20 luglio, alle 15, il seminario “Nuovi rischi dai contaminanti emergenti nell’ambiente marino: microplastiche e farmaci”. Organizzato dal Genova Blue District nell’ambito dei seminari dedicati al "Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile" – tema promosso da Nazioni Unite, Unesco e Commissione internazionale di Oceanografia -, il seminario sarà tenuto dal professor Francesco Regoli, direttore del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche.

Il tema del seminario sarà dunque l’impatto che le plastiche e i farmaci hanno sugli ecosistemi marini.

Al termine del seminario verrà presentato il progetto “Blu di Genova: un nuovo modo di scoprire, studiare e proteggere la scogliera cittadina”, dove interverranno Francesca Garaventa (Istituto Impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino Cnr-Ias) e Michelangelo La Tegola (Guardia Costiera). Il progetto, finanziato dalla Fondazione Carige nell’ambito del bando “Genova blue district – Blue New Deal tra volontariato e innovazione" promosso dal Comune di Genova - si pone l’obiettivo di creare una rete in grado di sviluppare un modello di fruizione sostenibile della zona costiera metropolitana al fine di tutelare il capitale naturale e promuovere la ri-scoperta consapevole del mare che abbiamo sotto casa.

Blu di Genova si propone di avviare un'azione pilota su piccola scala – nello specifico nel quartiere di Nervi – e che sarà implementabile e replicabile in altre aree della Regione Liguria e del territorio nazionale.

Blu di Genova metterà in atto esperienze di Citizen science che permetteranno una puntuale raccolta di dati scientifici circa lo stato di salute delle comunità biologiche che caratterizzano la zona costiera di Nervi e l’impatto dell’inquinamento da plastiche, principale minaccia all’ecosistema.

Grazie a Blu di Genova la città avrà l’occasione di diventare un punto di incontro tra scienza, sport, educazione ambientale, scoperta del territorio, sostenibilità, volontariato e formazione verso nuovi modelli di economia consapevole. A concludere la giornata si terrà una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i partner del progetto Blu di Genova e che avrà come tema la Citizen science e l’importante ruolo che i cittadini potranno assumere per diffondere conoscenza e promuovere la tutela dell’ambiente marino, una parte del nostro territorio troppo spesso ignorata o sottovalutata.

Tavola rotonda "Attività di Citizen Science come strumento di divulgazione in ambito marino"

Parteciperanno:

Guardia Costiera Ausiliaria - Regione Liguria;

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per lo Studio degli Impatti antropici e Sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS);

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) -Università di Genova;

Università di Genova - CESISP Centro per lo Sviluppo della Sostenibilità dei Pro-dotti;

Outdoor Portofino;

Marevivo;

Lega Navale Italiana.

Modera:

Marco Faimali

Direttore Istituto Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS) e Presidente dell’Area della Ricerca di Genova del Consiglio Nazionale delle Ricerche