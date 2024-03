Mipim 2024, assessore Mascia: "Genova punto di riferimento internazionale per la rigenerazione urbana in ottica green"

Seconda giornata di incontri ed eventi al Mipim 2024 di Cannes. «L’interesse per Genova è molto forte sia da parte dei rappresentanti di altri enti locali, come Torino e Trieste, sia da parte di addetti ai lavori come studi di architettura, sviluppatori, studi di ingegneria nei settori strategici legati alla logistica, energia e componentistica di ultima generazione che hanno fatto tappa nel nostro stand – dichiara l’assessore all’Urbanistica e allo Sviluppo economico Mario Mascia, oggi presente al Mipim – il Comune di Genova si sta ritagliando un ruolo di rilievo, a livello internazionale, come punto di riferimento nella rigenerazione urbana, in particolare per l’attenzione alla sostenibilità e alle politiche green, dell’efficientamento energetico e della connettività digitale. Acceleratori della transizione ecologica applicata al settore immobiliare e fondi di investimento vedono in Genova 2030 un'opportunità di sinergia nei grandi progetti di rigenerazione urbana, come la trasformazione del quartiere di Begato e il Waterfront di Levante. Inoltre, la presenza del plastico dà un colpo d’occhio immediato sullo sviluppo delle infrastrutture materiali, ma non solo: anche la digitalizzazione e la creazione di hub del digitale sono di primario interesse per i project manager e rappresentanti di altre realtà pubbliche. Tra le esperienze in fase di realizzazione su cui rileviamo molta attenzione ci sono la valorizzazione dei forti e l’obiettivo di incrementare il sistema del verde pubblico, in un continuum tra il verde extraurbano e quello dei prossimi nuovi parchi urbani». Domani, alle 11.15 saranno presenti il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti per "Genova 2030: la città del futuro" e a seguire una serie di incontri istituzionali e b2b.