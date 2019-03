Da venerdì 22 a domenica 24 marzo, al Museo di Storia Naturale G. Doria si svolgerà la prima edizione di NarraNatura Festival – tanti modi per raccontare la Natura. L’iniziativa, rivolta a grandi e piccini, ha lo scopo di narrare le meraviglie del nostro pianeta, di divertire, far riflettere ed emozionare.

Divulgatori, scrittori, naturalisti, storytellers, attori, documentaristi, musicologi e fotografi si alterneranno nella narrazione delle loro esperienze, ciascuno con la sua personale visione della natura.

Il programma per gli adulti si svolgerà nelle serate di venerdì 22 e sabato 23 marzo, con quattro eventi/spettacolo, intervallati da un aperitivo (a cura di Mentelocale Bistrot) servito nel suggestivo Salone di Paleontologia del museo.

La giornata di domenica 24 marzo sarà dedicata ai bambini, con quattro eventi/spettacolo differenziati per fascia di età. Tutte le attività avranno una durata di 50/60 minuti. Nell'atrio del Museo sarà allestito uno spazio bookshop.

Promotori del Festival: Museo di Storia Naturale, associazione Didattica Museale, associazione culturale Èureka e cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Il Festival è realizzato con il contributo di Latte Tigullio e della società Amici del Museo Doria.

Programma:

Venerdì 22 marzo

H 19 - BENVENUTI SUL PIANETA OCEANO! con Mariasole Bianco

Andiamo alla scoperta del mare affrontando argomenti quali l'inquinamento della plastica in mare, i cambiamenti climatici e la sovra pesca.

Iniziativa sponsorizzata da Tomasoni Topsail SpA.

H 20 aperitivo a cura di Mentelocale Bistrot

H 21 - IL PIANETA SCONOSCIUTO con Emanuele Biggi e Francesco Tomasinelli

Immagini e filmati raccontano esperienze naturalistiche sperimentate in tutto il mondo: milioni di pipistrelli giganti incontrati in Zambia, una famiglia di scimpanzé in Uganda e molto altro ancora.

Sabato 23 marzo

H 19 - OLTRE LA NATURA con Silvano Fuso

La mitologia, i testi sacri di ogni religione, la letteratura e le arti figurative sono pieni di riferimenti al soprannaturale. Ma le presunte prove che ne dimostrerebbero l’esistenza, sono attendibili o sono solo frutto di illusioni o inganni?

H 20 aperitivo a cura di Mentelocale Bistrot

H 21 - APPUNTI DI UN NATURALISTA... E DI UNO CHE HA PAURA DEI RAGNI con Marco Bertolini e Dario Apicella

Luoghi comuni e modi di dire saranno il filo conduttore di questo viaggio lungo i due binari paralleli, ora più lontani ora più vicini, dell'uomo e della natura.

Venerdì e sabato, contemporaneamente alle attività per gli adulti, della durata di max 45 minuti, ADM terrà 4 attività/laboratori per i bambini dai 6 ai 10 anni che accompagnano i genitori.

I bambini di età superiore ai 10 anni vengono considerati come adulti e seguono gli incontri in anfiteatro.

Domenica 24 marzo

H 10.15 - CAPPUCCETTO ROSSO, VERDE, GIALLO - Spettacolo per bambini dai 3 ai 5 anni

con Michela Silvestri e ADM

H 11.30 – LUPINELLA - A spasso con i lupi tra parole e musica. Attività per bambini dai 6 anni.

con Giuseppe Festa

Un libro per bambini (edito da Editoriale Scienza, sponsor dell’iniziativa), nato da un’idea del Museo delle scienze (Muse) di Trento e realizzato grazie al progetto europeo Life Wolfalps. La coinvolgente narrazione di Giuseppe Festa, arricchita dalle illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio

e dagli approfondimenti di un’esperta “lupologa” del progetto Life Wolfalps, accompagna i bambini alla scoperta dei lupi, animali ingiustamente temuti e troppo spesso perseguitati.

H 15.15 - IL PESCIOLINO ARGENTATO - Attività per bambini dai 3 ai 5 anni

con Eva Pisano e ADM

H 16.30 - UN MONDO DI COLORI - Attività per bambini 3-7 anni.

con Gino Balestrino. A cura dell’associazione culturale Eureka.

Info:

Biglietto evento serale adulto € 20

Biglietto evento serale bambini (max 10 anni) € 16

Il biglietto comprende la partecipazione ad entrambi gli eventi; l’aperitivo che sarà servito dalle 20 alle 21 nel Salone di Paleontologia del museo, a cura di Mentelocale Bistrot.

Attività domenicale bambini: € 8 euro

Prenotazione obbligatoria sul sito www.assodidatticamuseale.it

Il biglietto può essere ritirato alla biglietteria del Museo di Storia Naturale da martedì a domenica, h 10/18.

Nel limite dei posti disponibili, sarà possibile acquistare i biglietti anche il giorno dell’evento presso la biglietteria del Museo Doria.

Offerta DRAGONS: fino al 24 giugno rimarrà allestita la mostra Dragons, dedicata al mondo dei sauri con 50 terrari e più di 100 esemplari vivi. Ai possessori del biglietto del Festival sarà possibile visitarla pagando 7 euro anziché 12

https://www.facebook.com/events/434045770670928/

Contatti:

Tel. 010 564567 - 010 582171

museodoria@comune.genova.it

via Brigata Liguria 9 - Genova