Nasce "Nova Connect": la nuova piattaforma per connettere l'ecosistema dell'innovazione genovese

Fondazione Compagnia di San Paolo e il Comune di Genova, in collaborazione con Feat. Ventures, annunciano il lancio di Nova Connect, un progetto concepito per connettere e valorizzare l’ecosistema dell'innovazione di Genova. L’iniziativa vuole supportare startup, PMI innovative, grandi imprese e talenti locali, creando un ambiente dinamico e propizio all'innovazione. Attraverso la collaborazione tra istituzioni, aziende e imprenditori, Genova mira ad affermarsi come polo di sviluppo tecnologico e creativo.

Nova Connect si propone come punto di incontro per chi vuole essere protagonista della rivoluzione tecnologica, che a Genova tocca settori chiave come la Robotica, la Cybersecurity, l’Energia, la Logistica e la Blue Economy.

Tra gli ecosystem partner coinvolti nel progetto: Camera di Commercio di Genova, FI.L.S.E. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, LigurCapital, Confindustria Genova, Università degli Studi di Genova, CNR di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia, START 4.0 - Centro di Competenza, Job Centre, Liguria Digitale, Cofoundry, CONDIVISO, , Distretto Ligure delle Tecnologie Marine, , Legacoop Liguria, Social Hub Genova, Talent Garden Genova, Wylab e Compagnia delle Opere Liguria.

Secondo un report del MIMIT, il territorio genovese offre numerose opportunità da sviluppare e valorizzare. Nella provincia di Genova, infatti, sono presenti circa 200 startup innovative; tuttavia, il potenziale economico locale è pari a quello di centri che vantano fino a 3, 8 o persino oltre 10 volte il numero di imprese innovative rispetto al capoluogo ligure. Da qui l'esigenza di un soggetto che coordini e faciliti le sinergie tra attori locali e non, per favorire l'accesso ai capitali, migliorare la comunicazione e incentivare la collaborazione verso obiettivi di crescita condivisi.

Nova Connect nasce con l'obiettivo di rispondere a questa esigenza, facilitando il dialogo tra i player dell’innovazione genovese e mettendo al centro lo sviluppo imprenditoriale e innovativo.

L’impatto del progetto sull’ecosistema genovese farà leva sul coinvolgimento attivo dei principali stakeholder locali, sia nella definizione dei contenuti che nell’organizzazione delle attività di animazione, e nel supporto alla costruzione di un network di valore. Nova Connect è aperta a chiunque – aziende, istituzioni o associazioni – voglia contribuire a rafforzare l'ecosistema genovese, rendendo Genova un punto di riferimento per l'innovazione a livello nazionale e internazionale.



Nova Connect Meetup ed evento lancio del 6 novembre

Nova Connect Meetup sarà un appuntamento mensile, periodico e continuativo, pensato per creare un punto di incontro fisico per tutto l'ecosistema genovese. Ogni incontro affronterà un topic differente, coinvolgendo diversi player dell'ecosistema per stimolare il confronto e la crescita collettiva.

Il primo appuntamento si terrà il 6 novembre 2024 dalle 18:00 presso il Genova Blue District di via del Molo 65 e sarà l’occasione per celebrare il lancio del progetto.

L'evento, intitolato "Tracciare nuove rotte per l'innovazione", vedrà la partecipazione degli Ecosystem Partner e guest speaker esperti di cultura dell’innovazione e creazione di ecosistemi imprenditoriali, che discuteranno le prospettive di crescita dell'ecosistema imprenditoriale genovese, con focus sui trend di sviluppo e su casi di successo italiani.

Tra gli speaker Mario Mascia, Assessore all’Urbanistica, Demanio Marittimo, Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali del Comune di Genova, Fulvio Bersanetti, Direzione Innovazione d'Impatto della Fondazione Compagnia di San Paolo, Enrico Pavesio, Ecosystem Builder, Fabio Sferruzzi, CEO & Co-Founder di Feat. Ventures, Giovanni Ciferri, CEO & Co-Founder di Buddyfit, Vittoria Gozzi, Vice Presidente di Confindustria Genova, Francesco Lato, Talent Investor & Chief Vision Officer, Co-Founder di Genova Startup, Mattia Riva, Equity Partner & CEO di OneDay Group, Cosimo Panetta e Irene Cassarino, Partner di Zest Innovation.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione a questo link

Un hub digitale per l’innovazione

La piattaforma web di Nova Connect (www.novaconnect.ge), a partire dal lancio del 6 novembre, faciliterà l’accesso ai principali aggiornamenti, eventi, programmi e contenuti informativi per stimolare l'ecosistema innovativo genovese e supportare la crescita delle imprese.

Sarà possibile seguire Nova Connect anche su Instagram e LinkedIn, per rimanere sempre aggiornati sulle attività e le novità del progetto.

I contributi dei player coinvolti nel progetto

“Con Nova Connect, la Fondazione Compagnia di San Paolo rinnova il proprio impegno come ecosystem developer per consolidare il posizionamento di Genova tra i principali hub europei dell'innovazione. Stiamo creando le condizioni per potenziare l'ecosistema imprenditoriale locale e attrarre capitali, talenti e progetti di eccellenza, attraverso una strategia che favorisca l’aggregazione e la sinergia di una pluralità di attori tra loro complementari come startup, investitori, corporate, istituzioni, il mondo della ricerca, incubatori ed acceleratori. enova ha le potenzialità per guidare una crescita tecnologica e sostenibile del proprio tessuto imprenditoriale. L’obiettivo della Compagnia è sostenere questo percorso, integrando competenze e risorse per lo sviluppo del sistema territoriale dell’innovazione", spiega Paolo Mulassano, Responsabile dell’Obiettivo Pianeta e della Direzione Innovazione di Impatto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

“Il progetto Nova Connect segna una nuova tappa importante nel percorso di rafforzamento dell'ecosistema dell'innovazione di Genova. Con il progetto Nova il Comune di Genova ha già da tempo messo a disposizione una piattaforma digitale volta a facilitare l'accesso ai servizi per la creazione d’impresa. Questo primo passo è stato possibile grazie alla collaborazione tra partner istituzionali, imprese e stakeholder, che hanno reso possibile l’emergere di una rete solida e dinamica sul nostro territorio. Successivamente, nel 2020, con il Genova Blue District, abbiamo dato vita a un luogo fisico dedicato all'innovazione, dove idee, progetti e competenze potessero incontrarsi e crescere. Anche qui, la rete di relazioni è stata cruciale per creare una base solida su cui costruire il futuro di Genova. Oggi, con Nova Connect, facciamo un ulteriore passo avanti col giusto mix tra connessioni digitali e relazioni interpersonali. Questo progetto, nato grazie al supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo, mira a mettere a sistema programmi, progettualità e attori, cercando di valorizzare le competenze degli stakeholder e costruire nuove sinergie. È un “luogo” fisico e digitale di collaborazione che mira a rendere ancora più forte il networking tra i diversi protagonisti attivi sul territorio", commenta Mario Mascia, assessore al Lavoro e allo Sviluppo economico del Comune di Genova.

"La qualità della vita, i talenti straordinari e i costi accessibili fanno di Genova il luogo ideale per l'innovazione. Genova ha tutte le carte in regola per emergere come un leader internazionale, anche se i numeri attuali non raccontano ancora tutta la sua storia. Abbiamo trovato attori di qualità ed eccellenze locali con una forte energia che, se coordinata e trasformata in connessioni efficaci tra iniziative e stakeholder, può portare a una crescita significativa. Con Nova Connect, vogliamo mettere la nostra esperienza al servizio dell'innovazione genovese. La nostra visione di lungo termine è audace: connettere Genova con Torino, creando un mix complementare e sinergico, capace di ridefinire le regole del gioco su scala internazionale ed europea. Feat. Ventures è orgogliosa di sostenere questo progetto, che mira a generare un impatto duraturo e trasformativo sul tessuto imprenditoriale e sociale", commenta Fabio Sferruzzi, Cofounder & CEO di Feat. Ventures.

Fondazione Compagnia di San Paolo

Dal 1563 operiamo per il bene comune, mettendo le persone al centro del proprio futuro. La nostra esperienza ci ha insegnato che il benessere di ogni individuo è strettamente connesso a quello della sua comunità. Ecco perché gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile definiti dalle Nazioni Unite rappresentano per noi un’occasione preziosa per allinearci a una programmazione internazionale: abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati di conseguenza. Il nostro impegno è orientato a tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta, che si raggiungono tramite quattordici Missioni. Ci impegniamo a conservare e far crescere il nostro patrimonio, per erogare contributi e sviluppare progetti al fianco delle istituzioni e in collaborazione con i nostri enti strumentali. Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Feat. Ventures

La nostra attività si basa su una profonda conoscenza delle dinamiche di rete e dei modelli di business basati su piattaforme. Al suo interno operano unità dedicate alla costruzione e alla promozione di imprenditorialità e l’innovazione. Feat. Ventures costruisce e gestisce digital venture di successo, dotandole di una visione strategica basata su ricerca e analisi di mercato, una struttura operativa efficiente guidata da un team esperto e capitale dalla nostra holding di investimento captive. Attraverso le interazioni di rete, le nostre venture trasformano mercati noiosi in mercati con un maggiore impatto sociale e una missione più alta, rendendoli semplici e piacevoli sia per gli acquirenti che per i venditori. Feat. Ecosystem si concentra sulla creazione di iniziative di ecosistema potenti che sfruttano le interazioni di rete per potenziare le persone, generare innovazione e promuovere l'imprenditorialità. Ciò include la creazione di spazi dove la rete diventa un club, favorendo connessioni umane autentiche, crescita e relazioni significative. Queste iniziative connettono comunità e favoriscono la collaborazione, generando un impatto in diversi settori e territori. Feat. è stata fondata ed è guidata da Fabio Sferruzzi e Matteo Gallo, che portano ciascuno oltre 10 anni di esperienza e una storia di numerose venture di successo, oltre a progetti di ecosistema che hanno significativamente contribuito al panorama dell'innovazione e dell'imprenditoria italiana.

