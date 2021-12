Natale: inaugurato ufficialmente il Mercatino di San Nicola in piazza Piccapietra

Inaugurato ufficialmente con la cerimonia del tradizionale taglio del nastro il Mercatino di San Nicola che, dal 1986, si svolge in piazza Piccapietra nel periodo pre natalizio. Il sindaco Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore comunale ai Grandi eventi Paola Bordilli insieme a Marta Cereseto, presidente dell’Associazione dei Volontari del Mercatino, hanno aperto l’edizione di quest’anno che, dopo la scorsa edizione online per sosta forzata a causa del Covid, torna in presenza, fino al 23 dicembre.

Il Mercatino di San Nicola, dal 3 dicembre, ha acceso in nel centro città l’atmosfera natalizia con le sue bancarelle, eventi, incontri, laboratori per bambini e sagre gastronomiche con prodotti liguri, ricette dal mondo e tante occasioni: dalle palline in vetro per addobbare gli alberi ai prodotti enogastronomici tipici del territorio, passando per abiti e accessori, con idee regalo per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche quest’anno sono moltissime le associazioni che animeranno questo angolo del centro cittadino e devolveranno il ricavato in beneficienza per la realizzazione di progetti e supporto alle loro attività al fianco di chi soffre e di chi ha bisogno di sostegno. Dal 1986, anno di battesimo di questo mercatino natalizio, sono stati devoluti aiuti per circa settecentomila euro. Per l’edizione di quest’anno i volontari hanno lavorato senza sosta e 80 sono le associazioni che hanno risposto con entusiasmo all’appello lanciato dagli organizzatori. Insieme a loro tanti artigiani e produttori. Per tutta la durata del Mercatino di San Nicola resterà allestito il piccolo villaggio con stand e postazioni a disposizione delle associazioni, per farsi conoscere e raccogliere i fondi per finanziare progetti e iniziative benefiche. Come tradizione l’intero ricavato dell’evento servirà realizzare due importanti progetti, quest'anno sono stati scelti: ABEO – Associazione Bambini Emopatico e Oncologico e Centro per non subire Violenza. Gli stand saranno aperti dalle ore 10 alle 20. Il calendario degli eventi potrebbe subire modifiche tempestivamente segnalate sui canali social e sul sito ufficiale del Mercatino di San Nicola.

Sagre e Street Food

Anche quest’anno il Mercatino di San Nicola offrirà ai visitatori un punto di ristoro coordinato dalla Band degli Orsi e che ogni giorno ospiterà cuochi alternando piatti della tradizione con vere e proprie sagre ed esperienze eno-gastronomiche multietniche provenienti da paesi lontani ma legati da forti tradizioni comuni con l’Italia. Un ricco calendario, sempre all’insegna della beneficenza e della raccolta fondi per i progetti scelti.

Laboratori

l Mercatino di San Nicola organizzerà diversi laboratori per grandi e piccoli in collaborazione con le Associazioni e gli artigiani che partecipano alla fiera. In apposite postazioni si terranno piccoli corsi e brevi esercitazioni studiate per intrattenere e incuriosire i bambini.

Animali e la stalla del Mercatino di San Nicola

Anche quest’anno un apposito spazio è stato dedicato agli animali “da fattoria”. Un’area aperta a grandi e piccini per scoprire piccoli e grandi animali un tempo comunissimi nelle nostre campagne ed oggi sempre più rari.

Lotteria benefica con le maglie dei giocatori di Genoa, Sampdoria ed Entella

Come ogni anno al Natale solidale contribuiranno anche le squadre di Genoa, Sampdoria ed Entella regalando maglie autografate dai giocatori messe in palio nella lotteria del Mercatino. L’estrazione dei biglietti è prevista il 23 dicembre, alle 18.30, dopo la consegna ufficiale dei fondi raccolti.