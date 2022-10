Nel fine settimana la cucina ligure alla ribalta in Porto Antico

Presentata oggi, nella sala Trasparenza di Regione Liguria, la quinta edizione di Cucina Liguria, in agenda da venerdì 7 a domenica 9 ottobre in piazza delle Feste al Porto Antico. Tre giornate di eventi, a ingresso libero, incentrati sulla saporita cucina ligure con prodotti tipici e utensili tradizionali, laboratori e show cooking.

"Sono molto orgogliosa che Genova torni ad ospitare Cucina Liguria, manifestazione nata durante il precendente mandato - ha affermato, in conferenza stampa, l'assessore comunale al Commercio , Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine Paola Bordilli - Si tratta di una vetrina importante per far conoscere tradizioni ed eccellenze.

La nostra cucina, mai banale, riesce a trasformare con fantasia e ingegno e, grazie al nostro essere gente di mare e allo stesso tempo di montagna, ingredienti semplici in piatti ricchi ed elaborati. Riscoprire la cultura e le tradizioni della nostra cucina è importante e sono eventi come questi che, grazie a un programma variegato, possono riavvicinare i liguri e far riscoprire le magie della nostra cucina ai turisti che animano la città."

Cucina Liguria intende promuovere la filiera completa della cucina territoriale. Una cucina legata coltivazione di prodotti su un terreno impervio con un clima mite, realizzata con prodotti dell'orto e del frutteto degli agricoltori e attrezzature di artigiani. La kermesse propone tutto l’universo culinario regionale con ingredienti e sapori, utensili e macchine di trasformazione, metodi di conservazione e ricette della tradizione.

IL PROGRAMMA

Venerdì 7 ottobre ore 12-21

ore 12

Apertura stand

inaugurazione con le autorità

ore 16

Show cooking

Il Gusto della Musica, ispirato alle note di De Andrè

ore 18.30

Musica dal vivo con Gli Autodidatti

ore 21

Chiusura stand

Sabato 8 ottobre ore 10 - 21

ore 10

Apertura stand

ore 11

Show Cooking

Il Pesto di Risaia, chef Tina Cosenza - Ristorante Teresa dal 1968 e Bruzzone Stefano - Il Pesto di Pra'

ore 13

Laboratorio

Canapa Testing a cura di Paolo Gazzotti

ore 16.30

Show Cooking

La cucina al confine e le sue derivazioni a cura dello chef Alessandro Dentone di AD Food Catering

ore 21

Chiusura stand.

Domenica 9 ottobre ore 10 - 21

ore 10

Apertura stand

ore 11

Show Cooking

Del pesce non si butta via niente! a cura dello chef Simone Vesuviano e di Matteo Rebora con Giorgia Losi

ore 14.30

Laboratorio

Mentine e cioccolato per i più piccoli a cura di Massimiliano Migliaro - Delizie di Paganini

ore 16

Presentazione

Guide Tavole DOC e Cantine DOC Liguria a cura di Mario Cucci - ideatore di Tavole DOC

ore 17

Show cooking

Sentiero di Liguria tra mare, orto e montagna a cura dello chef Jorg Giubbani - Ristorante Orto by Jorg Giubbbani

ore 21

Chiusura stand.

INFO

CNA Genova

@mail info@cna.ge.it