Inizia il 28 giugno, e prosegue fino al 27 luglio, il Nervi International Ballet Festival 2025, quest'anno dedicato esclusivamente al balletto, con sette compagnie ospiti provenienti da cinque Paesi e un gala con étoile internazionali a cui si aggiungono nove masterclass con maestri di alto profilo artistico.

Questa edizione del Festival, con l’etoile genovese Jacopo Bellussi in qualità di responsabile artistico, si articola in 11 serate di spettacolo e 9 masterclass rivolte ai giovani.

In scena, alcune tra le migliori compagnie del mondo con i loro danzatori di spicco, étoile conosciute e invitate in tutto il mondo come Mathieu Ganio, Dorothée Gilbert, Hugo Marchand, Yasmine Naghdi e Marianela Núnez.

«La responsabilità artistica di questo Festival rappresenta per me il coronamento del lavoro svolto in questi ultimi anni – spiega il responsabile artistico Jacopo Bellussi – Sono grato per la fiducia della Fondazione Teatro Carlo Felice con cui ho collaborato per presentare un programma di alto livello. Tre delle principali compagnie mondiali, il Royal Ballet, il Ballet de l’Opéra de Paris e lo Stuttgarter Ballett, tornano a Nervi dopo quasi quarant’anni. In linea con l’idea del fondatore Mario Porcile, il Festival sarà anche una vetrina per compagnie emergenti come il Ballett Kiel e il Lucia Lacarra Ballet, con una varietà di stili coreografici dal classico al contemporaneo. La formazione dei giovani ballerini sarà un altro pilastro del programma, con spettacoli della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala, del Bayerisches Junior Ballett München e numerose masterclass internazionali. Il Festival si concluderà con un gala dedicato a Mario Porcile, con étoile che si esibiranno in coreografie di repertorio e contemporanee».

La manifestazione è realizzata dalla Fondazione Teatro Carlo Felice, promossa dal Comune di Genova con il patrocinio di Regione Liguria e del Ministero della Cultura, il sostegno di Iren, Esselunga e Banca Passadore.

Media partner: Rai Liguria e Rai Cultura

Partner tecnici: Trenitalia, Amiu, Amt, Aster.

PROGRAMMA:

Parchi di Nervi:

Il prestigioso Ballet de l'Opéra de Paris diretto da José Martinez arriva in Italia dopo quasi quarant’anni dall’ultima esibizione al Festival di Nervi, con un programma che celebra la maestria della danza classica e contemporanea. In scena ai Parchi di Nervi, venerdí 4 e sabato 5 luglio, con il titolo Signature Pieces, i capolavori di grandi coreografi come Jerome Robbins, Victor Gsovsky, Roland Petit, Angelin Preljocaj e Rudolf Nureyev.

Sabato 12 e domenica 13 luglio, The Royal Ballet, sotto la direzione di Kevin O'Hare, presenta un imperdibile programma dal titolo A Celebration of the works of Frederick Ashton. Il Royal Ballet si esibì più volte a Nervi durante gli anni ’80 e torna ora con una selezione di opere di Frederick Ashton, coreografo storico della compagnia. Accanto alle sue opere in un atto Marguerite and Armand e Rhapsody, momenti tratti da Swan Lake, The Dream, Cinderella e Voices of Spring.

Sabato 19 e domenica 20 luglio, il celebre Stuttgarter Ballett, che non calca il palco di Nervi dal 1986, torna con una delle sue produzioni più amate: Romeo e Giulietta di John Cranko, ispirato alla celebre tragedia di William Shakespeare e con la musica di Sergei Prokof’ev. Cranko racconta l'intenso e tragico amore dei due protagonisti, in una coreografia che unisce struggenti pas de deux, accesi incontri di scherma, balli suntuosi e vivaci scene carnevalesche.

A fianco di queste tre grandi compagnie di fama mondiale, sul prestigioso palco di Nervi è attesa anche una compagnia junior, al Festival per la prima volta. Mercoledì 23 luglio, il Bayerisches Junior Ballett München presenta Maestri Contemporanei, una performance caratterizzata da un repertorio misto che evidenzia la versatilità richiesta oggi ad un giovane ballerino. Lo spettacolo vede i danzatori cimentarsi in produzioni di Neumeier, Gauthier, Kylián, Goecke e Siegal.

Teatro Carlo Felice:

Sabato 28 giugno il Festival si inaugura con L’Accademia Teatro alla Scala al Teatro Carlo Felice. La Scuola di Ballo presenta La fille mal gardée con la coreografia firmata da Frédéric Olivieri sulla partitura di Peter Ludwig Hertel. La produzione si annovera fra i balletti più antichi ad essere rimasti nel repertorio, essendo nato all’epoca della Rivoluzione francese e presenta diversi momenti pantomimici come vuole la tradizione del genere comique settecentesco. In scena una sessantina di giovanissimi ballerini.

Mercoledí 9 luglio la compagnia emergente tedesca Ballett Kiel si presenta per la prima volta al pubblico italiano. Il Ballett Kiel propone due straordinarie coreografie: Following a Bird – Omaggio a Ezio Bosso di Yaroslav Ivanenko (2019) ispirato alla musica dell’amatissimo compositore italiano e Walking Mad di Johan Inger creato nel 2001 sulla musica di Ravel e Pärt dando vita a un’interpretazione differente alla versione di Boléro di Béjart che noi tutti conosciamo.

Un’altra compagnia emergente ospite al Teatro Carlo Felice mercoledì 16 luglio è il Lucia Lacarra Ballet. La celebre stella del balletto basco debutta con la sua nuova compagnia, fondata nel 2023 e composta da dieci ballerini. Lost Letters, una coreografia di Matthew Golding ispirata a una lettera perduta della Prima Guerra Mondiale, esplora come la perdita di un messaggio possa alterare il destino di una donna. Con musica di Richter e Rachmaninov, e riprese in luoghi suggestivi della Spagna, Lost Letters è un tributo alla memoria e al sacrificio.

Chiusura del Festival con un gran finale: il Gala Mario Porcile a Nervi

Il Festival si chiude domenica 27 luglio con il Gala Mario Porcile che regala al pubblico l’emozione di un viaggio nella storia della danza. Questo evento esclusivo mette in risalto – tra l’altro – due coreografie iconiche: Pas de Quatre e Song of a Wayfarer. Entrambe le opere si inseriscono in un contesto speciale rispetto al periodo d’oro del festival e rappresentano capolavori dell'arte della danza. Oltre a questi, gli spettatori possono assistere a una serie di estratti tra cui quelli da La Signora delle Camelie di John Neumeier e da Romeo e Giulietta di Kenneth MacMillan. Il gala riunisce ballerini di compagnie di fama mondiale come il Royal Ballet, l’Hamburg Ballett, lo Staatsballett Berlin, il Dutch National Ballet e l’American Ballet Theatre e molti altri.

Masterclass

A corredo del programma serale delle compagnie sui palcoscenici di Nervi e Genova, l'edizione di quest’anno del Festival presenta anche una serie di masterclass. Gli allievi che studiano danza possono così beneficiare della presenza di importanti maestri di ballo – tra cui la grande dame du ballet Maina Gielgud – pronti a trasmettere la loro grande esperienza ai giovani.

CALENDARIO E LUOGHI DEL FESTIVAL NERVI INTERNATIONAL BALLET FESTIVAL 2025

Sabato 28 giugno ore 20 – Teatro Carlo Felice

ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

La fille mal gardée

Coreografia di Frédéric Olivieri

Musica di Peter Ludwig Hertel

Venerdì 4 luglio e sabato 5 luglio ore 21.15 - Parchi di Nervi

BALLET DE L’OPÉRA DE PARIS

Signature Pieces

Coreografie di Victor Gsovsky, Rudolf Nureyev, Roland Petit, Angelin Preljocaj, Jerome Robbins

Musiche di Daniel-François-Esprit Auber, Johann Sebastian Bach, Frédéric Chopin, Aleksandr Glazunov, Wolfgang Amadeus Mozart

Mercoledì 9 luglio ore 20 - Teatro Carlo Felice

BALLETT KIEL

Following a Bird – Omaggio a Ezio Bosso / Walking Mad

Coreografie di Yaroslav Ivanenko, Johan Inger

Musiche di Ezio Bosso, Arvo Pärt, Kimmo Pojohnen, Maurice Ravel, Max Richter

Sabato 12 luglio e domenica 13 luglio ore 21.15 - Parchi di Nervi

THE ROYAL BALLET

A Celebration of the works of Frederick Ashton

Coreografie di Frederick Ashton

Musiche di Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Sergej Rachmaninov, Johann Strauss II, Pëtr Il'ič Čajkovskij

Mercoledì 16 luglio ore 20 - Teatro Carlo Felice

LUCIA LACARRA BALLET

Lost Letters

Coreografia di Matthew Golding

Musiche di Sergej Rachmaninov, Max Richter

Sabato 19 luglio e domenica 20 luglio ore 21.15 - Parchi di Nervi

DAS STUTTGARTER BALLETT

Romeo e Giulietta

Coreografia di John Cranko

Musica di Sergei Prokof’ev

Mercoledì 23 luglio ore 21.15 - Parchi di Nervi

BAYERISCHES JUNIOR BALLETT MÜNCHEN

Maestri Contemporanei

Coreografie di Eric Gauthier, Marco Goecke, Jiří Kylián, John Neumeier, Richard Siegal

Musiche di Johann Sebastian Bach, George Gershwin, Gustav Mahler, Modest Musorgskij, Nina Simone

Domenica 27 luglio ore 21.15 - Parchi di Nervi

GALA MARIO PORCILE

Coreografie di Maurice Béjart, Jean Coralli/Jules Perrot, Anton Dolin, Kenneth MacMillan, John Neumeier, Hans van Manen

Con primi ballerini di compagnie di fama mondiale

Info e biglietti: www.nervinternationalballetfestival.it

Inizio vendite on line e locale: giovedì 17 aprile ore 9.30