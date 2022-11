"No" alla violenza sulle donne: torna a Genova "Wall of Dolls" un messaggio di coraggio attraverso l’arte e lo spettacolo

In piazza De Ferrari davanti al 'Muro delle Bambole' per dire “no” alla violenza sulle donne e rompere il muro del silenzio che circonda questo fenomeno, ci sono anche tre rappresentanti del Comune di Genova: l’assessore alle Pari opportunità Alessandra Corso, l’assessore allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi e la delegata ai grandi eventi Federica Cavalleri.

Invitate a portare una testimonianza del lavoro svolto dalla loro amministrazione in materia di pari opportunità, ma anche di pari diritti nella vita come nello sport, le tre rappresentanti del Comune di Genova sono salite sul palco e hanno ribadito l’importanza di denunciare “sempre e immediatamente, non soltanto una violenza fisica, ma anche quella psicologica ed economica” e l’importanza di fare squadra e di non avere mai paura di combattere.

In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si è celebrata in tutta Italia lo scorso 25 novembre, davanti al muro delle bambole, posizionato sul fianco del palazzo della Regione Liguria, diventato ormai simbolo cittadino per manifestare la lotta contro la violenza, questo pomeriggio si sono susseguiti artisti, cantanti, ballerini e testimonianze, nell’evento denominato “happening pink” a cui ha partecipato anche Jo Squillo, madrina e fondatrice dell’intero progetto Wall of Dolls nazionale, insieme a Francesca Carollo e Giusy Versace, tornata a Genova per portare avanti la campagna nazionale del movimento che ormai annovera migliaia di partecipanti.

Presente anche Maria Antonietta Rositani, che il 13 marzo del 2019 venne aggredita dal marito che cercò di ucciderla dandole fuoco e che, sopravvissuta, ha detto, grazie all’amore della sua famiglia e resa più forte dal coraggio di andare avanti, ha voluto lanciare un messaggio per le tante donne che invece questo coraggio non l’hanno trovato