Notte europea dei ricercatori, a Palazzo Rosso una serie di appuntamenti per scoprire i musei dietro le quinte

Genova, con i suoi musei civici, partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori - www.sharper-night.it presentando un ricco calendario di eventi inseriti nel progetto SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Enhanced Roadmaps).

Le iniziative troveranno spazio a Palazzo Rosso, che venerdì 29 settembre dalle 20 alle 22.30 resterà aperto con ingresso gratuito al primo e al secondo piano nobile, per far conoscere al pubblico l’intensa attività dietro le quinte dei musei civici genovesi.

Durante la serata diverse voci si alterneranno per accogliere i visitatori con un racconto avvincente di restauri di opere, nuove attribuzioni, filoni di ricerca scientifica, progetti di valorizzazione e moderne tecnologie per migliorare l’accessibilità al patrimonio culturale.

Lo sguardo si allargherà dalla città a inaspettate geografie, connettendo Genova al mondo in coerenza con le storie dei collezionisti che stanno dietro i musei. Alcune collezioni porteranno l’attenzione su tematiche attualissime, come biodiversità e sostenibilità.

La Notte dei Ricercatori sarà anche l’occasione per testimoniare come la ricerca unisca forze e competenze attraverso reti che, accanto alle professionalità museali del Comune di Genova, vedono protagonisti esperti di Università, istituti di ricerca scientifica e restauratori.

Queste le iniziative che verranno presentate a Palazzo Rosso nel corso della serata:

Palazzo Rosso: Nuova luce sul museo

Il progetto di implementazione illuminotecnica nelle sale di Palazzo Rosso, appena realizzato, permette di ammirare i capolavori della collezione Brignole-Sale apprezzandone dettagli, profondità di campo e raffinatezze cromatiche come mai viste prima.

A cura di Raffaella Besta (Musei di Strada Nuova)

Indovina chi? Volti senza nome

I Musei di Strada Nuova custodiscono molte opere non esposte al pubblico per motivi legati al loro stato di conservazione, all’esaurimento dei pur vasti spazi museali di allestimento, o alla necessità di studio che alcune di esse richiedono. Rientra in quest’ultimo caso il Ritratto di anziano gentiluomo di un anonimo pittore olandese del XVII secolo, conservato nel deposito della “Galleria Secondaria” di Palazzo Bianco, visitabile su appuntamento. Il dipinto è attualmente oggetto di una ricerca da parte dei conservatori del museo, volta all’identificazione del soggetto del ritratto e dell’artista che lo realizzò.

A cura di Martina Panizzutt (Musei di Strada Nuova)

Museo di Sant’Agostino: restauri e ricerche in corso

In attesa della riapertura del museo prosegue lo studio sulle collezioni, sia attraverso ricerche finalizzate a indagare le caratteristiche di alcune opere, sia tramite interventi di restauro che ne permettono una migliore conservazione e che diventano, a loro volta, occasione per acquisire nuove conoscenze.

A cura di Paolo Persano (Museo di Sant’Agostino)

Una balenottera in 3D

Presentazione della nuova APP del Museo di Storia Naturale Giacomo Doria: podcast, contenuti aggiuntivi, realtà aumentata e gaming fanno vivere un entusiasmante viaggio alla scoperta dei quattro angoli del mondo attraverso le meraviglie della natura conservate nelle sale del museo.

A cura di Maria Tavano e Giuliano Doria (Museo di Storia Naturale Giacomo Doria)

Uno strumento accessibile per il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone: il MultiPano

In risposta alle diverse esigenze di accessibilità del Museo di Arte Orientale Edoardo Chiossone si propone il MultiPano, un sistema che coniuga le potenzialità della fotografia panoramica con contenuti multimediali descrittivi in grado di stimolare diversi canali percettivi. L’obiettivo è quello di superare, almeno virtualmente, i limiti fisici che caratterizzano questa architettura e al tempo stesso arricchire l’esperienza museale rivolgendosi ad un pubblico ampliato.

A cura di Alessandro Meloni (Università di Genova - Dipartimento di Architettura e Design) e Aurora Canepari (Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone)

Unico e indivisibile: il giardino segreto del capitano d'Albertis

Con il ritrovamento di disegni architettonici e foto si è attivata la ricerca sul significato dei giardini segreti di Castello D’Albertis, che si estendono fino alla Stazione Principe. Contestualmente è iniziata la pulizia del verde, a cura degli Amici del Castello e con la manodopera dei volontari di Le Serre di San Nicola.

A cura di Maria Camilla De Palma (Castello D’Albertis Museo delle culture del mondo), in collaborazione con le associazioni Amici del Castello D’Albertis e Le Serre di San Nicola

Il restauro degli antichi negativi di vetro del Fondo Noack: l'Archivio fotografico in collaborazione con il Centro conservazione e restauro La Venaria Reale

Un affascinante viaggio nella Liguria e nella Genova di fine Ottocento, attraverso gli scatti del celebre fotografo Alfred Noack (1833-1895), alla scoperta dell’attività di ricerca e restauro messa in campo per salvare questo patrimonio di immagini.

A cura di Lorenzo Vivarelli e Agnese Schena (Centro DocSAI - Archivio Fotografico del Comune di Genova)

Come si prepara una Miss?

I modelli grafici del dipinto Miss Bell di Giovanni Boldini Un’occasione per scoprire gli esiti delle ricerche condotte sul corpus grafico di Giovanni Boldini (1842-1931), celebre pittore considerato uno degli interpreti più sensibili e fantasiosi della Belle Époque, relativamente alla genesi del grande dipinto a olio Miss Bell conservato al Museo delle Raccolte Frugone. Si potranno seguire le fasi di ideazione e progettazione dell’opera, di cui sono adesso noti ben sette disegni.

A cura di Filippo Timo (Banca Patrimoni Sella) e Simona Parigi (Raccolte Frugone - Musei di Nervi)

Contemporaneo Effimero. Parole e immagini di Cesare Bignotti

La visione del mondo e della società con gli occhi di un artista interdisciplinare contemporaneo spiega il perché le sue opere hanno trovato nelle collezioni del Museo di Villa Croce la loro collocazione ideale. Un talk con l’artista Cesare Bignotti che partendo dal restauro della sua opera “The white Moira” racconterà il pensiero alla base delle sue scelte artistiche.

A cura di Paolo Scacchetti (Museo d’Arte Contemporanea di Villa Croce)

Collezioni tascabili. Ricerche e pratiche di 3D low cost al Museo del Risorgimento

La ricerca che si sta conducendo, oggetto di una tesi di ricerca del corso di dottorato in Digital Humanieties (Università di Genova e Torino), verte sul tema delle migliori pratiche di acquisizione e valorizzazione di modelli 3D impiegabili dai musei avendo a disposizione budget molto ridotti. Usando un semplice computer, uno smartphone, due faretti a led, un piatto rotante, una lightbox e un metro da muratore, in collaborazione con il Museo Mazziniano di Genova si sta tentando di verificare se e come tali strumenti low-cost siano impiegabili per produrre mostre virtuali, visualizzazioni in realtà aumentata, copie in stampa 3D dei beni museali.

A cura di Andrea Paolini e di Elena Putti (Museo del Risorgimento)