Novena dei defunti, cimiteri aperti dalle 7.30 alle 17. Tutte le modifiche alla viabilità

CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO (dal 27 ottobre al 2 novembre)

Piazzale Resasco, dalle 8 alle 18: a. lato mare, istituzione divieto di circolazione e istituzione divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso: veicoli afferenti il servizio pubblico di piazza (taxi), veicoli afferenti alle proprietà laterali, veicoli al servizio di portatori di handicap, residenti di via superiore del Veilino e di salita Sant'Antonino;

b. nel tratto a mare dell’accesso principale del cimitero, zona compresa tra l’accesso e i chioschi dei fioristi, istituzione del divieto di circolazione esclusi: veicoli afferenti il servizio pubblico di piazza (taxi), veicoli con diritto di accesso alle proprietà laterali, veicoli al servizio di portatori di handicap e afferenti alla commemorazione ufficiale, organizzata per il giorno 2 novembre 2024 dal comando militare regione Liguria; istituzione divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso: veicoli del trasporto pubblico locale (bus) e veicoli afferenti il servizio pubblico di piazza (taxi);

c. nel lato mare, compreso tra via Piacenza e i chioschi dei fioristi, negli stalli di sosta su ambo i lati, sosta consentita esclusivamente ai veicoli con contrassegno invalidi, ad eccezione dei due stalli di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico merci presenti nel lato monte; via Superiore al Veilino dalle 8 alle 18: istituzione del divieto di sosta e fermata per tutte le categorie di veicoli.

Dal 28/10/2025 al 02/11/2025

CIMITERO DI PEGLI, via Beato Martino, dalle 8 alle 17: a. istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati della via nel tratto compreso tra via Camilleri e l’ingresso del Cimitero; b. istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra la via f. Garelli ed il Cimitero stesso, qualora le condizioni del traffico lo richiedessero; • CIMITERO DI PRA’, via SS. Trinità, via Nostra Signora dell’Assunta e piazza Palmaro, dalle 7 alle 18: a. istituzione del divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata e del divieto di transito veicolare esclusi: residenti e veicoli diretti alle attività commerciali.

Dal 30/10/2025 al 02/11/2025

CIMITERO DI CORONATA, dalle 8 alle 18: a. istituzione del senso unico di circolazione con direzione mare/monte -nella via Monte Guano- eccetto: veicoli del trasporto pubblico locale (bus) e veicoli afferenti il servizio pubblico di piazza (taxi); contestualmente il traffico veicolare diretto alle aree di sosta adiacenti il cimitero di Coronata dovrà necessariamente percorrere via Coronata e via Monte Guano; il deflusso veicolare dalle suddette aree di sosta dovrà avvenire lungo il percorso formato dalle vie Forte Monte Guano, fratelli Coronata e Borzoli; b. sosta veicolare consentita agli afferenti al Cimitero in via Monte Guano.

CIMITERO PINI STORTI DI SANT’ALBERTO, dalle 8 alle 18: a. istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Torrente Molinassi e l’accesso al piazzale del cimitero. b. qualora le esigenze della circolazione lo richiedessero, istituzione del divieto di transito veicolare nel citato tratto di via Sant’Alberto, all’intersezione con la via Torrente Molinassi e con orario 09:00/12:00 e 15:00/17:00.

Dal 31/10/2025 al 02/11/2025

CIMITERO DELLA CASTAGNA, dalle 7:30 alle 17:30:

a. istituzione del senso unico di circolazione dal piazzale del cimitero verso via alla Porta degli Angeli, direzione levante dall’altezza dell’entrata principale del cimitero fino all’ intersezione con via delle Mura di Porta Murata (esclusa); contestualmente i veicoli diretti al parcheggio del Cimitero della Castagna dovranno necessariamente percorrere corso Luigi Martinetti e via alla Porta degli Angeli con uscita dall’area di sosta attraverso via Mura degli Angeli direzione via San Bartolomeo del Fossato;

b. sosta veicolare regolamentata secondo le disposizioni impartite dalla polizia locale in servizio sul posto.

CIMITERO DI PONTEDECIMO, dalle 7 alle 18: istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Benedetto da Cesino nel tratto compreso tra la via Campomorone e la scala di collegamento a via Natale Gallino e lungo il perimetro del cimitero, sino a piazza Cesino.

CIMITERO DI RIVAROLO – DELLA CABONA, dalle 7 alle 18: istituzione del divieto di sosta e fermata su ambo i lati di via Faliero Vezzani nel tratto compreso tra via Wagner e il piazzale del cimitero.